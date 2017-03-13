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Агентство новостей Доступ 1 13 марта 2017 года, 10:58

Федеральные инспекторы проверят, как «перезимовали» дороги в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области проверят качество дорог, которые в прошлом году ремонтировались за счет отчислений по системе «Платон», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Управления федеральных дорог «Южный Урал».

По данным ведомства, за счет средств грузоперевозчиков в Челябинске и области привели в порядок 18 дорог протяженностью более 86 километров. Всего бюджет Южного Урала в 2016 году по решению правительства РФ дополнительно получил на ремонт дорог 400 млн рублей.

«Эта сумма была собрана путем покилометровой оплаты грузоперевозчиками своих передвижений по федеральным трассам в счет возмещения наносимого грузовиками-тяжеловесами вреда дорожному покрытию», – говорится в сообщении.

В управлении подчеркнули, что средства собраны в бюджет неналоговым способом – каждый предприниматель внес свою лепту по принципу «пользователь платит»: чем больше ездил, тем больший ущерб компенсировал.

Система «Платон» начала работать 15 ноября 2015 года. Деньги с грузовиков идут в дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс тяжелыми автомобилями. Тариф в системе «Платон» составляет сейчас составляет 1,53 рубля за километр. Увеличение тарифа до 3,06 рубля за километр запланировано на апрель 2017 года.

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Теги: челябинская область, дороги, федеральные трассы, плата за проезд, система платон
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