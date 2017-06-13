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Агентство новостей Доступ 1 13 июня 2017 года, 15:10

До 2020 года в Челябинске создадут 8 тыс. платных парковочных мест


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

До 2020 года в двух районах Челябинска планируется создать 8 тыс. платных парковочных мест – общий инвестиционный бюджет проекта составляет 354 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы гордумы муниципалитета, намерения представить проект сети платных парковок в Центральном и Советском районах обозначила московская инвестиционная группа «РВМ Капитал» (RWM Capital, Москва). Инвесторы предложили Челябинску модель, которая уже успешно реализована в Краснодаре и Белгороде, а с начала 2017 года стартовала в Екатеринбурге.

По словам и.о. председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Светланы Шавловой, в настоящее время на рассмотрение Думы внесен вопрос об изменениях действующего Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок и парковочных мест вдоль автомобильных дорог. «Изменения позволят привлечь к созданию парковочных мест представителей частного бизнеса, что предусмотрено федеральным законодательством», – уточнила она.

Заместитель директора ООО «Администратор Челябинского парковочного пространства» Вадим Дадаев рассказал, что проектом москвичей предусмотрена организация 8 тыс. платных парковочных мест в период с 2017 по 2020 год включительно.

«Реализация проекта планируется на условиях концессионного соглашения сроком на 15 лет. За период его действия в бюджет города планируется перечислить 2,5 млрд рублей», – уточняется в сообщении ЧГД.

Там отмечено, что предполагается провести «серию последовательных заседаний Экспертного совета, на которых будут представлены четкие обоснования, позволяющие выработать единую и обоснованную позицию по рассматриваемому вопросу».

«Городу необходимо концептуально решить вопросы организации единого парковочного пространства. (...) Необходимо организовать взаимодействие с Главным управлением архитектуры и градостроительства и Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска для комплексного решения вопросов развития улично-дорожной сети и парковочного пространства, с учетом альтернативных бесплатных парковок», – прокомментировал депутат ЧГД, председатель комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре Александр Вышегородцев.

Эксперты признали «высокую значимость и актуальность проекта создания единого парковочного пространства в Челябинске», а также то, что «успешная реализация подобных масштабных инвестиционных проектов возможна только при условии согласования интересов инвесторов с потребностями развития города».

Инвестгруппа «РВМ Капитал» к настоящему времени реализовала более 40 проектов в банковской сфере, страховании и машиностроении, добыче и переработке сырья, портовой деятельности и логистике. Инвестирует в венчурные проекты и недвижимость, занимается доверительным управлением.

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Теги: парковка, благоустройство, новости челябинска, челябинская гордума, платные парковки
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