Сб, 21.01.2017, 13:08 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 21 января 2017 года, 11:48

Десять риелторов осуждены за хищение 37 квартир в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Советский райсуд Челябинска вынес приговор в отношении десяти местных жителей по уголовному делу о присвоении недвижимости – ущерб от преступлений составил 48 млн рублей, потерпевшими признаны 46 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пресс-служба прокуратуры Челябинской области сообщает, что риелтор Дмитрий Агеев вовлек в преступную группу девять человек, в том числе нотариуса. В 2008-2010 годах соучастники похищали через риелторские агентства квартиры челябинцев и жителей области.

Всего потерпевшими признано 46 человек, в основном – юридически неграмотные, ведущие асоциальный образ жизни. У них было похищено 37 квартир на общую сумму около 48 млн рублей.

«Члены группы входили к ним в доверие и склоняли к добровольному совершению заведомо невыгодных сделок по продаже жилья с последующим предоставлением непригодных для проживания квартир не дороже 100 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Подсудимые признаны виновными по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 (покушение на мошенничество), части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах) и по части 4 статьи 160 (присвоение, совершенное организованной группой) УК РФ.

Суд приговорил руководителя группы Дмитрия Агеева к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Одна из соучастниц приговорена к пяти годам шести месяцам условно, с испытательным сроком на четыре года. Остальные получили от 6 до 11 лет в колониях общего и строгого режимов.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: мошенничество, черные риелторы, новости челябинска, суды челябинска, советский район
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 538
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 12:23
СРОЧНО! Движение фур по М-5 в Челябинской области остановлено до восьми вечера 21 января
сегодня, 11:05
Дорогу М-5 на участке от Миасса до Башкирии откроют в 12 часов
сегодня, 10:12
В Челябинске отмечается низкое атмосферное давление
вчера, 21:00
В Челябинской области предотвращен сход лавины на жилые дома
вчера, 20:38
ВНИМАНИЕ. Движение большегрузов по трассе М-5 закрыто на Урале
вчера, 18:27
ВАЖНО. ОМОН и «лесные дружинники» объединились: на Южном Урале объявляют войну браконьерам
вчера, 17:10
Следователь СКР и отец 3 дочерей Борис Захарин – о делах уголовных и семейных
вчера, 17:09
Криминогенная обстановка контролируемая: за год челябинцам более 230 тыс. раз потребовалась помощь полиции
вчера, 16:04
«Фронтовики» выявили брак при ремонте 13 участков теплосетей в Карабаше
вчера, 15:24
Браконьеры убили двух лосей под Чебаркулем

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Знаете ли Вы, кто представляет Челябинскую область в Совете Федерации?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость