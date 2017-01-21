Десять риелторов осуждены за хищение 37 квартир в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Советский райсуд Челябинска вынес приговор в отношении десяти местных жителей по уголовному делу о присвоении недвижимости – ущерб от преступлений составил 48 млн рублей, потерпевшими признаны 46 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пресс-служба прокуратуры Челябинской области сообщает, что риелтор Дмитрий Агеев вовлек в преступную группу девять человек, в том числе нотариуса. В 2008-2010 годах соучастники похищали через риелторские агентства квартиры челябинцев и жителей области.

Всего потерпевшими признано 46 человек, в основном – юридически неграмотные, ведущие асоциальный образ жизни. У них было похищено 37 квартир на общую сумму около 48 млн рублей.

«Члены группы входили к ним в доверие и склоняли к добровольному совершению заведомо невыгодных сделок по продаже жилья с последующим предоставлением непригодных для проживания квартир не дороже 100 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Подсудимые признаны виновными по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 (покушение на мошенничество), части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах) и по части 4 статьи 160 (присвоение, совершенное организованной группой) УК РФ.

Суд приговорил руководителя группы Дмитрия Агеева к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Одна из соучастниц приговорена к пяти годам шести месяцам условно, с испытательным сроком на четыре года. Остальные получили от 6 до 11 лет в колониях общего и строгого режимов.