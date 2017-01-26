Южноуральские депутаты предлагают не штрафовать за пересечение стоп-линии на светофоре без таймера

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Депутаты из Челябинской области предлагают освободить водителей от штрафа за пересечение стоп-линии, если светофор не был оборудован таймером, – сейчас такое правонарушение стоит автомобилисту 800 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказал автор законодательной инициативы Илья Бархатов, сейчас, с распространением средств фото- и видеофиксации административный протокол не составляется, а постановление по делу выносится без участия водителя. Доказательством правонарушения является фиксация сигнала светофора, однако он переключается слишком быстро. И если на светофоре нет таймера, водитель просто не успевает вовремя остановиться на стоп-линии и может незначительно пересечь ее, вовсе не желая нарушить ПДД.

«Проект закона предлагает освободить водителя от административной ответственности за пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора, если место совершения правонарушения оборудовано средствами фото- и видеофиксации, но не оборудовано светофором с обратным отчетом времени», – пояснил Бархатов.

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 2.6.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» будет внесен в качестве законодательной инициативы в Госдуму РФ.