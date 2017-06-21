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Агентство новостей Доступ 1 21 июня 2017 года, 17:38

День памяти и скорби – как помянут защитников Отечества в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Защитников Отечества помянут в Челябинске в День памяти и скорби – траурные мероприятия начнутся уже сегодня, 21 июня, вечером, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня в 19.00 на Кировке состоится акция «Свеча памяти» – каждый сможет зажечь свечу как символ памяти о жертвах войны, подвиге защитников Отечества, отстоявших свободу и независимость нашей Родины.

 

Напомним, впервые Челябинск присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти» в 2016 году. Лампады и свечи, зажженные у подножия памятника танкистам-добровольцам, горели до рассветного часа, когда в 1941 году на спящие города Советского Союза обрушились первые вражеские бомбы и снаряды.

Также на пешеходной улице, у памятника танкистам-добровольцам, проходит выставка «Искать, нельзя забыть!» – ежедневно с девяти утра до десяти вечера поисковый отряд «Ориентир» представляет вниманию южноуральцев документы и экспонаты, полученные в ходе проведения поисковых работ. Кроме того, каждый посетитель сможет оставить заявку на поиск сведений о пропавших без вести воинах (для этого необходимо собрать и представить всю имеющуюся информацию о личности пропавшего, в том числе письма, фотографии, справки).

Еще на трех площадках выставки посетители смогут увидеть экспонаты и документы, обнаруженные в ходе проведения поисковых работ, массогабаритные макеты образцов вооружения, военной техники, сфотографироваться в форме бойцов Красной Армии.

Кроме того, в программе мероприятия – передача медали «За отвагу» родственникам награжденного солдата, тематические творческие номера и поощрение участников конкурса творческих работ «Один день из жизни…», проводившегося в образовательной системе города Челябинска. Школьников из летних городских лагерей ждет викторина «Дорогами Победы», самые активные участники которой будут поощрены дипломами.

Сегодня же, 21 июня, Челябинская епархия приглашает желающих принять участие в поминальной службе на Лесном кладбище в Советском районе: в 23.00 митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершит здесь панихиду «об упокоении душ вождей и воинов, не вернувшихся с поля брани, и обо всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны». В 22.00 от Свято-Симеоновского кафедрального собора (Кыштымская, 34) отъезжают два бесплатных автобуса, которые доставят желающих к памятнику «Скорбящим матерям»; с собой можно взять свечи, лампадки, фонарики. После панихиды эти же автобусы развезут людей в отдаленные районы города. 

В четверг, 22 июня, в 11.00 в Челябинске состоится возложение венков и цветов к Вечному огню по случаю дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; в 14.00 во Дворце культуры железнодорожников пройдет городское благотворительное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби.

Также 22 июня в Челябинске перезахоронят южноуральского солдата, найденного в Латвии поисковым отрядом «Легенда». Напомним, останки офицера Красной армии Антона Серикова, призванного в Магнитогорске, были обнаружены близ хутора Брамани Добленской волости Латвии. На останках солдата были обнаружены награды – орден «Красная Звезда» и медаль «За Отвагу». Выяснилось, дочь воина сейчас живет в Челябинске. Останки Серикова Антона Алексеевича будут перезахоронены на Успенском кладбище.

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Теги: вов, поисковики, кировка, новости магнитогорска, новости челябинска, день памяти и скорби
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