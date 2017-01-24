Дельфин везет в Челябинск специальную программу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Дельфин решил подарить челябинским поклонникам особый концерт со специальной программой – 4 марта известный российский поэт и музыкант исполнит в ночном клубе «Галактика развлечений» не только самые яркие и любимые хиты, но и эксклюзивные треки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По традиции, зрителей ждет выверенное световое и аудио-визуальное шоу, которое позволит максимально погрузиться в аутентичность музыки Дельфина и особого эмоционального посыла, который она несет.

Артист известен «объемным» подходом в воплощении своих творческих идей, и каждый, кто бывал на его выступлениях, становился настоящим участником удивительного музыкального перформанса.

Начало концерта 4 марта в 19.00. Билеты на шоу можно приобрести в кассах города и на сайте chel.kassy.ru.

Возрастное ограничение 12+.