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Агентство новостей Доступ 1 13 февраля 2017 года, 11:14

«Давайте будем любить»: Тефтелев заявил, что население Челябинска увеличилось до 1,2 млн человек


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В канун Дня святого Валентина глава Челябинска Евгений Тефтелев призвал любить женщин, город, ХК «Трактор» и «Металлург» тоже – отступление на философскую тему состоялось в рамках разговора про строительство детских садов на прошедшей в понедельник, 13 февраля, традиционном аппаратном совещании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Градоначальник заявил, что по данным Госстата, на 1 января 2017 года население областного центра достигло 1 млн 198 тыс. человек. «К нашему счастью, детей рождается много. Это для тех, кто говорит, что люди из Челябинска уезжают. Куда уезжают? – Динамика позитивная», – заявил мэр.

В 2016 году в Челябинской области родилось 47 тыс. детей – чаще всего их называли Викториями, Мариями, Артемами и Михаилами.

Евгений Тефтелев отметил, что нужно продолжать активное строительство детских садов. Напомним, в 2017 году в Челябинской области построят пять детсадов за 1 млрд рублей. Из них два – в областном центре. Кроме того, городские власти намерены расширять уже имеющиеся учреждения, создавать дополнительные пришкольные группы.

Также градоначальник радостно признался, что планирует отметить 14 февраля. «Право на любовь есть у каждого. Я буду вместе с вами отмечать. Любовь – это жизнь, стимул. Надо любить. Не только женщин, но и город, любить "Трактор", переживать за "Металлург". Хороший праздник. 14-е февраля как-то постепенно вернулось в число позитивных праздников, которые любят отмечать в Челябинске. Учащиеся, студенты, люди всех возрастов отмечают», – сказал мэр.

Напомним, в День святого Валентина в Челябинске пройдет необычная акция – на железнодорожном вокзале будет выступать танго-оркестр, который поздравит пассажиров, провожающих и встречающих хитами «золотого века». Добавим, что 14 февраля отмечается еще один праздник – день дарения книг. Литературный фримаркет пройдет в Центральной библиотеке имени Пушкина.

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Теги: дети, статистика, день святого валентина, любовь, администрация челябинска, новости челябинска, евгений тефтелев, детские сады
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