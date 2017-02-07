В Челябинске пройдет книжный фримаркет

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В следующий вторник, 14 февраля, в Центральной библиотеке имени Пушкина пройдет общероссийская акция «Дарите книги с любовью», посвященная Международному дню дарения книг, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу библиотеки.

Праздник начнется в 13.00 со спектакля «Случай с ангелом», который подготовила местная детская театральная студия. Затем гости примут участие в увлекательном квесте и совершат путешествие по различным эпохам. Участники встретятся с Шахерезадой, окунутся в вихрь тайных переписок невидимыми чернилами вместе с Ромео и Джульеттой, сыграют в салонные игры вместе с очаровательными барышнями XIX века, создадут необычные оригами и посоревнуются в ораторском искусстве в Древней Греции.

В финале квеста всех участников ждет интерактивное научное представление с большим разнообразием экспериментов от партнера библиотеки – компании «Искатели знаний». Успешно пройдя задания квеста, челябинцы смогут обменяться книгами и литературными признаниями на книжном фримаркете.

В 18.00 книголюбов приглашают на интеллектуально-развлекательную игру, чтобы сразиться за звание «Самая читающая команда». Для участия достаточно собрать команду из 2-4 человек и отправить заявку по электронной почте: marketchelib@mail.ru.

Международный день дарения книг отмечается с 2012 года. Это один из самых молодых праздников в календаре, призванный вдохновлять людей по всему миру дарить детям и взрослым хорошие книги, тем самым прививая любовь к чтению.

К празднику присоединились все библиотеки Челябинска. Принести новые книги в подарок для маленьких и взрослых читателей можно в ближайшую от дома библиотеку.