ЮУрГУ и Яндекс проведут контрольную по математике

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В субботу, 11 марта, челябинцы могут принять участие в ежегодной всероссийской контрольной работе по математике «Что и требовалось доказать» – впервые тест можно будет написать не только онлайн, но и в аудитории ЮУрГУ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Минобрнауки.

Контрольная работа будет состоять из 10 задач, для решения которых достаточно базовых знаний из школьной программы.

На сайте задачи будут доступны в течение суток, начиная с 14.00. Приступить к решению можно в любое время, на выполнение дается один час.

В вузе контрольная также начнется в 14.00. Сдать экзамен можно будет в ближайшую субботу в 428 и 443 аудиториях главного корпуса ЮУрГУ (проспект Ленина, 76). После написания преподаватели подробно разберут задачи и ответят на вопросы.

Для тех, кто хочет выполнять работу за партами, организаторы советуют заранее зарегистрироваться. Это можно сделать здесь. А тестовую контрольную можно написать прямо сейчас.

Проект Яндекса – «Что и требовалось доказать» – пройдет в третий раз. В 2016 году в нем приняли участие 24,4 тыс. человек из России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. В Челябинске с контрольной справились более половины участников: на тройку ее решили 34%, на четверку – 16%, 17% получили пятерку.