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Агентство новостей Доступ 1 28 июня 2017 года, 16:38

Члены СПЧ: Проект РМК по рекультивации Коркинского разреза – изящное инженерное решение


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Проект рекультивации Коркинского разреза, предложенный Русской медной компанией, это продвинутое и изящное инженерное решение, – к такому выводу пришли члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Заседание Совета состоялось в среду, 28 июня, в большом зале ЗСО. Президиум, члены и гости масштабного мероприятия обсудили ряд вопросов, в том числе, беспредел коллекторов, состояние камер в колониях и СИЗО, преследование адвокатов. Одной из самых животрепещущих тем заседания стали проекты РМК, в частности, строительство Томинского ГОКа и рекультивация Коркинского разреза.

По словам члена СПЧ Ивана Засурского, сейчас поселок Роза «дышит» серой, люди уже перестали чувствовать неприятный запах. «Проблему с Коркинским разрезом необходимо решать как можно скорее, и проект по рекультивации, я считаю, самый настоящий инженерный вызов, продвинутое и не лишенное изящества решение», – отметил Засурский.

Он добавил, что в минувшие два дня члены Совета поговорили с людьми, которые ранее протестовали против строительства Томинского ГОКа. «Владелец реализует масштабную социальную программу, поддерживая людей в разных сферах жизни. Это, безусловно, позитивно влияет на общественное мнение», – заметил спикер.

На заседании также отметили, что люди хотят знать детали проекта, например, как будут взаимодействовать «хвосты» ГОКа с содержимым карьера. Представители РМК отметили, что готовы предоставить любую информацию по этой теме.

На первом этапе рекультивации предполагается решить проблему эндогенных пожаров и оползней. На сегодняшний день именно это основные вопросы, волнующие жителей поселка Роза, коркинцев и челябинцев. На последних этапах разрез будет заложен закладочным материалом в объеме 500 млн кубометров до уровня 140 метров до поверхности, а затем заполнен водой. Разработчики обещают, что на месте огромной ямы появится озеро.

Напомним, что проект одобрен федеральными властями и Общественной палатой РФ. Положительное заключение о технической возможности и экологической безопасности дал Санкт-Петербургский горный университет. Эффективность использования закладочного материала для укрепления устойчивости бортов Коркинского разреза также подтверждена в заключении о геомеханическом состоянии прибортовых массивов разреза, сделанного специалистами Уральского филиала Всероссийского научно-исследовательского института (ОАО «ВНИМИ»).

Накануне министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской дал поручение Росприроднадзору ускорить реализацию проекта по рекультивации Коркинского угольного разреза.

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Теги: коркинский разрез, рмк, русская медная компания, томинский гок, новости коркино, рекультивация
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