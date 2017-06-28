Глава Минприроды РФ поручил ускорить рекультивацию Коркинского разреза

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министр экологии РФ Сергей Донской поручил ускорить реализацию проекта ликвидации Коркинского угольного разреза в Челябинской области и взять под особый контроль министерства работу Русской медной компании по данному направлению, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги совещания по вопросам обеспечения экологической безопасности на территориях особого внимания Росприроднадзора 27 июня.

Помимо министра, в совещании приняли участие глава Росприроднадзора РФ Артем Сидоров, руководители региональных профильных министерств, а также представители компаний, реализующих природоохранные мероприятия на территориях особого внимания.

Русскую медную компанию на совещании представляли президент РМК Всеволод Левин и директор Управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар, которые проинформировали участников совещания о ходе проекта рекультивации Коркинского разреза при реализации проекта Томинского горно-обогатительного комбината (ТГОКа).

Напомним, по рекомендации экспертов Уральского государственного горного университета, проводивших независимый аудит проектной документации ТГОКа разрез будет включен в технологическую цепочку производственной деятельности комбината: планируется использовать закладочный материал обогатительной фабрики комбината в угольный карьер. Заполнение разреза этим материалом будет способствовать подавлению очагов эндогенных пожаров, предотвращению пыления в разрезе и повышению устойчивости его бортов.

На сегодняшний день Томинский ГОК выполнил основные научно-исследовательские работы, необходимые для реализации данного проекта, в том числе получено положительное заключение Санкт-Петербургского горного университета о его технической возможности и экологической безопасности. Эффективность использования закладочного материала для укрепления устойчивости бортов Коркинского разреза также подтверждена в заключении о геомеханическом состоянии прибортовых массивов разреза, сделанного специалистами Уральского филиала Всероссийского научно-исследовательского института (ОАО «ВНИМИ»).

На совещании с главой Минприроды РФ представители РМК отметили такие преимущества реализации данного проекта, как сокращение территории промышленной площадки будущего ГОКа за счет отказа от строительства хвостохранилища и снижение нагрузки на окружающую среду Челябинской области благодаря ликвидации опасного промышленного объекта, в котором происходят неконтролируемые эндогенные пожары, оползни и пыление.

Учитывая эффект, который может обеспечить реализация проекта ликвидации Коркинского разреза, и его значимость для жителей Челябинской области, Сергей Донской поручил ответственным сотрудникам министерства взять проект под особый контроль, а РМК – регулярно предоставлять в ведомство отчет о ходе работ.