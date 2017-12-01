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Агентство новостей Доступ 1 1 декабря 2017 года, 10:59

Челябинцы украли более 2 млн киловатт-часов электроэнергии в 2017 году


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители Челябинска похитили более 2 млн киловатт-часов электроэнергии – с января по сентябрь 2017 года специалисты производственного отделения «Челябинские городские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» выявили 379 случаев хищении электроэнергии и незаконного присоединения к электросетям компании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В ходе почти 200 рейдов, проведенных сотрудниками службы совместно с группами транспорта электроэнергии на территории Центрального, Советского, Курчатовского, Калининского, Ленинского и Тракторозаводского районов Челябинска, отключено порядка 140 незаконных присоединений. По актам безучетного и бездоговорного потребления с недобросовестных потребителей взыскан ущерб за похищенные 2 млн киловатт-часов», – говорится в сообщении.

В отношении граждан, уличенных в незаконном потреблении и не возместивших ущерб в добровольном порядке, ведется работа по возбуждению судебных дел: в правоохранительные органы переданы заявления о 20 случаях незаконного потребления электроэнергии.

В «Челябэнерго» добавили, что в ходе проверок нарушителям также разъясняют, что самовольные подключения небезопасны и для них самих: они приводят к снижению качества электроэнергии, сбоям электроснабжения и могут спровоцировать пожар.

Энергетики напоминают южноуральцам, что предотвратить аварийное отключение света в своем доме можно, позвонив по телефону доверия «Челябэнерго» 8 (351) 267-80-57 или по единому телефону Центра поддержки клиентов ОАО «МРСК Урала» 8-800-2501-220 (звонок бесплатный), и сообщив о фактах правонарушений в сфере электроэнергетики, попытках кражи оборудования, случаях безучетного потребления электроэнергии и фальсификации данных счетчиков.

Теги: электроэнергия, кража, челябэнерго, мрск урала, криминальные новости челябинска
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