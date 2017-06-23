Челябинцы отпразднуют Олимпийский день спортивными состязаниями и викторинами

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске в субботу, 24 июня, состоится XXVIII Всероссийский олимпийский день, посвященный зимним Играм-2018 в Пхенчхане – гостей мероприятия ждут спортивные состязания и викторины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

Начало программы – в 12.00. Откроют мероприятие ведущие спортсмены области, участники Олимпийских игр. Гостей ждут показательные выступления творческих коллективов, спортивных федераций, викторина «Знатоки олимпизма», спортивные конкурсы и многое другое.

Спортсмены и любители смогут попробовать свои силы в тестировании комплекса ГТО (прыжки в длину, отжимание, пресс, гири, наклон, подтягивание). Детей ждут аквагрим и конкурс рисунков, а также автограф-сессия ведущих спортсменов. Для всех участников Олимпийского дня предусмотрены подарки и памятные призы.

Мероприятие пройдет возле ТРК «Горки» в рамках молодежного фестиваля спорта и искусства «Энергия улиц», поэтому участников и зрителей ожидают 15 площадок, таких как воркаут, армспорт, стритбол, велоспорт, скейтборд, граффити, русский и американский футбол, паркур и многое другое.

Добавим, в этом году Олимпийский комитет России в рамках своей программы развития массового спорта «Олимпийская страна» впервые проводит конкурс среди регионов на лучшую организацию мероприятий Олимпийского дня. Победитель конкурса будет определяться на основе данных о числе участников Олимпийского дня в каждом регионе, зарегистрировавшихся на сайте ОлимпийскаяСтрана.рф.

Регион с наибольшим количеством участников получает почетное звание «Флагман Олимпийской страны», а один из участников Олимпийского дня поедет в феврале на Игры в Корею вместе с российской сборной (при наличии загранпаспорта и достижения на момент поездки 18-летнего возраста). Регистрация участников олимпийского дня будет открыта с 24 июня по 10 июля 2017 года.

«Всем желающим необходимо просто прийти на Олимпийский день, получить диплом участника Всероссийского Олимпийского дня у организаторов, сделать свою фотографию с дипломом в месте проведения Олимпийского дня, далее зарегистрироваться на сайте ОлимпийскаяСтрана.РФ, разместить свое фото с дипломом. В таком случае участник получит шанс попасть на Игры в Корее», − рассказал руководитель Дирекции спортивно-массовых мероприятий и ВФСК ГТО Александр Беленков.

Всероссийский олимпийский день проводится при поддержке Олимпийского комитета России с целью вовлечения населения в занятия физкультурой и спортом и пропаганды идеалов и принципов олимпийского движения. Спортивные мероприятия будут проведены во всех регионах России. Как правило, они отражают местные национальные спортивные традиции, при этом проходят в течение нескольких дней.