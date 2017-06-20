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Агентство новостей Доступ 1 20 июня 2017 года, 09:54

Любители уличного спорта соберутся на традиционный фестиваль в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 24 июня в шестой раз состоится молодежный фестиваль «Энергия Улиц-2017» – он объединит более 20 направлений уличного спорта и творчества, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу организаторов.

Организаторы ждут более 10 тыс. зрителей и 1,5 тыс. спортсменов. В этом году для всех желающих на молодежном фестивале спорта, искусства и музыки «Энергия улиц» с 12.00 до 20.00 будут работать более 20 площадок: стритбол, граффити, ролики, фристайл-баттл Workout, BMX и Skatedoard, армрестлинг и массрестлинг, кроссфит, средневековые бои.

На парковке ТРК «Горки» также будут открыты площадки бразильского боевого искусства капоэйра и гиревого спорта. Новинкой этого года станет площадка ГТО – присоединиться к Всероссийскому спортивному движению смогут все желающие.

В рамках фестиваля «Энергия улиц» также будет представлена площадка Всероссийского олимпийского дня.

«Фестиваль объединяет как уже известные и полюбившиеся многим уличные виды спорта и творчества, такие как воркаут, стритбол, граффити, паркур, так и открывает для общественности еще не слишком широко распространенные в нашем регионе, но не менее зрелищные соревнования – слеклайн, русский футбол, алтимат фрисби и прочие», – отметил президент Федерации уличного баскетбола и один из основателей фестиваля Павел Щеклеин.

Фестиваль пройдет по адресу улица Артиллерийская 136, парковка ТРК «Горки».

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Теги: фестиваль, новости челябинска, энергия улиц
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