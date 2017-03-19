ВНИМАНИЕ. Челябинцы могут поехать в «Артек», разместив «остросюжетный» #ПостОпочте в соцсетях

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Почта России и международный детский центр «Артек» объявляют о старте открытого творческого конкурса «Пост-о-Почте», победители которого получат бесплатную путевку в «Артек» на одну из смен 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Почты России.

Первый детский фестиваль сетевого видео #ПостОпочте был организован «Артеком» и Почтой России в 2016 году в ходе тематической смены «Почта объединяет друзей» на базе детского игрового развивающего центра «Почта Артека». В творческих состязания приняли участие более 3 тыс. ребят.

По условиям конкурса восемь медиа-отрядов «Артека» сняли свои ролики о Почте для размещения в сети. Ребята в течение двух недель придумывали, снимали и монтировали интернет-сюжеты о почте будущего. Лучшие работы были продемонстрированы и отмечены специальными призами во время торжественной церемонии закрытия фестиваля.

Проект получил свое продолжение и в этом году. #ПостОпочте превращается из фестиваля сетевого видео в полноценный Всероссийский творческий конкурс.

Конкурс проводится в трех номинациях:



Номинация «О Почте с любовью»: принимаются текстовые работы о роли почты в жизни конкурсанта. Это могут быть истории из жизни, оформленные в виде письма, рассказа, стихотворения, сообщения в социальных сетях;



Номинация «POSTер»: постеры о почте, оформленные в виде оцифрованных иллюстраций (фото, рисунков, коллажей и т.д.), пригодных для размещения в интернете;

Номинация «ПочтоВидение»: видеосюжеты, которые содержат вокальное выступление конкурсанта с известной песней на почтовую тематику и также могут быть размещены в интернете.

Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 10 до 16 лет включительно. Для этого необходимо до 30 апреля 2017 года разместить свою авторскую работу в открытом профиле и в открытом доступе в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Работа должна в обязательном порядке содержать хэштег #ПостОпочте.

Один участник может отправить на конкурс только одну работу, а сами творения не должны быть опубликованы ранее на любых ресурсах.

Еще один шанс для челябинских школьников получить путевку в «Артек» – здесь.