ВНИМАНИЕ. Челябинским школьникам дали шанс получить бесплатную путевку в «Артек»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

У челябинских школьников появился шанс получить бесплатную путевку в «Артек» – традиционный конкурс детских писем организовала Почта России совместно с Международным детским центром, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления молодежной политики региона.

Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от 10 до 16 лет включительно. Для этого нужно написать письмо на тему «Почта, я хочу в "Артек"» и до 30 апреля 2017 года отправить его по адресу: 298645, Республика Крым, пгт Гурзуф, Международный детский центр «Артек», «Почта Артека», конкурс письма «Почта, я хочу в "Артек"».

Итоги конкурса будут подведены в день рождения крымского лагеря – 16 июня 2017 года.

В прошлом году дети со всего мира написали и отправили более 5 тыс. писем. В творческом соревновании приняли участие ребята не только из всех регионов России, письма пришли из Азии, Ближнего Востока, Америки, из стран Европы и СНГ.

Победителями первого открытого конкурса детских писем «Почта, я хочу в "Артек"» стали Софья Ремизова из города Качканар (Свердловская область), Полина Сумина из Челябинска, Александра Дубас из села Каменная Балка (Ставропольский край) и Любовь Машенцева из хутора Писаревка (Волгоградская область).

Положение о Конкурсе, полные правила участия опубликованы на сайте Международного детского центра «Артек».