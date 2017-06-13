ВНИМАНИЕ. Челябинцев предупредили о режиме «черного неба» в ближайшие сутки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих скоплению в воздухе загрязняющих веществ, – смог может накрыть город в ближайшие сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сайт Челябинского ЦГМС.

Сегодня, 13 июня, с 19.00 на территории Челябинска объявляются НМУ первой степени опасности. Пыль, автомобильные выхлопы и промышленные выбросы будут скапливаться в приземном слое атмосферы как минимум до 19.00 14 июня.

Промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует челябинцам употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски. В случае одышки, кашля и бессонницы следует обратиться к врачу.

Напомним, в ближайшие дни, 14-17 июня, в Челябинской области ожидается теплая летняя погода – днем воздух прогреется до 27-29 градусов.