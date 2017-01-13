Челябинцев научат лепить из глины и расписывать горшки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В субботу, 14 января, челябинцев научат лепить из глины и расписывать горшки – мастер-класс пройдет в историческом музее Челябинской области в рамках выставки «Ритуал и технология», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу музея.

Участникам занятия расскажут, как и когда появились первые изделия из глины, как менялись их формы и технологии изготовления. Мастер-класс «Глина – от древности до наших дней» включает ручную лепку сосуда бронзового века, работу на современном гончарном круге, знакомство с орнаментами и способом их нанесения на готовое изделие. Сделанный своими руками глиняный горшочек участники занятия смогут забрать с собой.

Занятие проведет куратор выставки, профессиональный археолог и реконструктор Владислав Савин. Он расскажет о том, как несколько тысяч лет назад наши предки обнаружили, что глина принимает любую форму, а после обжига становится легкой и прочной. Пища, приготовленная в них, особенно вкусна, а продукты в глиняных сосудах хранятся не хуже, чем в холодильнике.

Музей приглашает взрослых и детей в субботу, 14 января в Западную башню. Начало занятия в 14.00. стоимость билета 150 рублей, предварительная запись не требуется.