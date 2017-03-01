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Агентство новостей Доступ 1 1 марта 2017 года, 10:13

18+ Челябинца, убившего школьницу в Парковом, на 30 дней поместят в психбольницу


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Молодому челябинцу, обвиняемому в убийстве 16-летней школьницы в микрорайоне Парковый, назначили стационарную судебно-психиатрическую экспертизу – амбулаторная комиссия не смогла сделать вывод о вменяемости парня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Челябинске продолжается следствие по делу в отношении 23-летнего Дмитрия Горбунова, который в октябре 2016 года зарезал девятиклассницу во время конфликта на улице после празднования дня рождения. Парень признал свою вину и подробно рассказал правоохранителям о произошедшем, однако не выразил никаких сожалений по поводу содеянного. Это заставило следователей усомниться во вменяемости молодого человека. Его отправили на амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу, но ее результаты не позволили медикам сделать заключение о психическом здоровье Горбунова.

«В настоящее время назначено стационарное судебно-медицинское исследование. Молодой человек будет 30 дней находиться под наблюдением специалистов, которые и сделают вывод о вменяемости или невменяемости обвиняемого», – рассказал и.о. руководителя СО по Курчатовскому району СУ СКР по Челябинской области Игорь Митрохин.

Напомним, 16-летнюю девочку искали более недели, после того как она не вернулась со дня рождения, где осталась в малознакомой компании в Парковом. В гостях школьница употребляла алкоголь и поссорилась с одним из парней из-за телефона. Затем ее выставили за дверь, молодой человек пошел с ней, на улице между ними снова произошел конфликт, после которого парень выхватил нож и нанес потерпевшей множество ударов в тело и шею. Труп он спрятал с лесопосадках в районе улицы Лобырина и скрылся.

Погибшая была трудным подростком, ранее привлекалась к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма и состояла на учете в ПДН. Летом 2016 года, перед тем как сбежать из дома в Москву, девочка сама себе написала некролог и опубликовала его в соцстети: «Риточка, ты была самым лучшим ребенком в моей жизни. Хоть и не всегда была послушной. Береги тех, кто рядом, цени того, кто забыл свою гордость ради тебя, кто многое прощал и всегда ждал. Судьба посылает нам таких людей лишь однажды. Пусть у всех останутся только теплые воспоминания о тебе. Помним... Любим... Скорбим... 27.07.2000-22.06.2016». Друзья отзываются о погибшей положительно, отмечая, что все ею написанное справедливо, ошиблась она только с датой смерти.

Ольга Плеханова

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Теги: убийство, розыск, пропал ребенок, новости челябинска, криминальные новости челябинска
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