Челябинца осудят за прописку 29 иностранцев в «резиновой квартире»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске местного жителя осудят за фиктивную постановку на учет 29 иностранных граждан – он всех прописал у себя в квартире, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что мужчина в течение 2016 года за деньги фиктивно поставил на учет 29 иностранных граждан в одной из квартир дома 54 по улице Братьев Кашириных.

Злоумышленник обвиняется по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.