Челябинскую публику шокировал 5-летний пианист-виртуоз

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Денис Мацуев привез на Урал не только известных исполнителей, но и начинающих музыкантов – так, челябинскую публику шокировал пятилетний вундеркинд из Ставрополя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На открытии фестиваля «Денис Мацуев представляет…» большую часть концерта отдали на откуп молодым виртуозам. Несмотря на нежный возраст, солисты Александра Конунова (скрипка), Анастасия Кобекина (виолончель), Екатерина Корнишина (флейта) и Анастасия Махамендрикова (фортепиано) уже являются лауреатами всевозможных конкурсов, им довелось выступать на лучших концертных площадках России и мира.

Самый большой фурор произвело выступление пятилетнего Елисея Мысина. Вундеркинд сыграл первую часть концерта № 5 Иоганна Себастьяна Баха – произведение, с которым он выступал на всероссийском конкурсе «Синяя птица». Несмотря на то, что музыкант не дотягивается до педалей, его исполнение вполне осознанно, а рояль звучит весьма полновесно.

Оказалось, что это не единственный талант Елисея: помимо исполнительства, мальчик весьма успешно занимается композицией – на том же фестивале «Синяя птица» он вместе с маэстро Мацуевым исполнял пьесу «Торнадо» собственного сочинения. Сейчас вундеркинд трудится над новым опусом.

«Когда мы были на фестивале в Удмуртии, нас повезли на экскурсию в усадьбу Чайковского, Елисей даже попробовал поиграть на рояле Чайковского. Эта поездка его очень вдохновила, и он уже заканчивает новую пьесу "Масленица"», – рассказала мама вундеркинда Ольга Мысина.

Сейчас Елисей учится на подготовительном отделении в музыкальной школе Ставрополя. «Елисей пришел к нам чуть больше года назад, за полгода мы освоили нотную грамоту. Сейчас у меня в классе учатся пять очень неплохих малышей. Вообще, на самом деле, чем раньше ребенок начнет занятия музыкой, тем лучше», – считает педагог Людмила Тихомирова.

Вундеркинд из Ставрополя выступал во втором отделении концерта. Конкурировать с ним смог разве что сам маэстро Мацуев, исполнивший самый известный бетховенский концерт № 3. На поклон два виртуоза вышли, держась за руки.

«Это просто какое-то фантастическое поколение подрастает. На моей памяти есть юные музыканты, которые с блеском исполняют концерты Чайковского и Рахманинова. Я видел запись трехлетнего китайского мальчика, который вовсю играет этюды Шопена. Так что за подрастающую смену я не беспокоюсь», – подытожил Денис Мацуев.

В среду, 22 марта, основные мероприятия фестиваля «Денис Мацуев представляет…» пройдут в Сатке. Здесь маэстро выступит с концертом «Классика джаза». 23 марта в Магнитогорске пройдет церемония закрытия фестиваля Дениса Мацуева, где пианист выступит в сопровождении оркестра Магнитогорского театра оперы и балета.

Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Виктория Олиферчук,

фото Надежды Пелымской