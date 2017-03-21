Денис Мацуев вновь бьет рекорды по аншлагам в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В понедельник, 20 марта, в Челябинске открылся VI международный музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет…» – в программе пять концертов, которые пройдут не только в Челябинске, но также в Сатке и Магнитогорске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Церемония открытия фестиваля состоялась в концертном зале имени Сергея Прокофьева. Пока многочисленные зрители в вечерних платьях и костюмах ожидали начала ежегодного весеннего фестиваля, маэстро рассказал журналистам о фантастическом поколении, рождении новой публики и любимой музыке.

«Челябинск – это очень родное, любимое место, где я ежегодно встречаюсь с потрясающими людьми. Этот город всегда был, есть и будет на моей гастрольной карте. И каждый раз концерт здесь – это откровение для местных жителей и огромное испытание для выступающих. Вместе со мной приехали именитые музыканты и одаренные дети – победители Всероссийского детского конкурса "Синяя птица". Я с трепетом ждал этого дня», – признается маэстро.

Как это было в марте 2016 года: соната Прокофьева, аплодисменты Бориса Дубровского и откровения Адика Абдурахманова.

Первый заместитель министра культуры Челябинской области Григорий Цукерман отметил, что визит Мацуева – это не только эстетическое удовольствие, но и огромный толчок для развития.

«Фестиваль "Денис Мацуев представляет…" – это очень дорогое в прямом и переносном смысле событие для Челябинской области. Важно то, что оно дает толчок для развития русской культуры. Мы не просто слушаем музыкальную элиту, мы открываем новые имена, мы меняем судьбы талантливых детей. Думаю, и в этом году Денис Леонидович найдет в Челябинской области несколько "искорок"», – сказал чиновник.

Скрипач-третьеклассник из гимназии № 10 выступил на фестивале «Денис Мацуев представляет…»

О МУЗЫКЕ И ПУБЛИКЕ

В сегодняшней программе – концерты Баха и Бетховена, которые музыкант исполнит «под аккомпанемент» филармонического оркестра «Классика».

«Каждый мой фестиваль – это фестиваль любимой музыки. Каждый раз я звоню своим музыкантам, чтобы спросить, что они хотят сыграть, какое у них настроение. И в этот раз мы решили сделать открытие под знаком Бетховена и Баха. И челябинская публика к этому готова. Вообще, я хочу отметить, что за последние 15-20 лет в России произошло рождение новой публики, которая приучена ходить на концерты классической музыки. Это не просто дань моде! Это фактически достоинство, которым мы должны гордиться. В Челябинске – очень тонкая публика, здесь можно играть не только популярных Рахманинова и Чайковского, но и сложные произведения. И не переживать, что они не будут прочувствованы и поняты», – отметил музыкант.

В 2018 году Денис Мацуев пообещал привезти в Челябинск солистов Мариинского театра.

О ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЯХ

Во вторник, 21 марта, на сцену челябинской филармонии выйдут обладатели Гран-при Всероссийского конкурса «Синяя птица».

«Когда вы увидите, кто играет на сцене, вы удивитесь. Девятилетние принцессы, они дают такой звук, импровизацию, что если закрыть глаза и не знать, кто на сцене, можно подумать, что выступает опытный музыкант. Катя Филимонова, ей всего 10 лет, она играет на барабанах и держит ритм так, будто уже лет 30 за ударными. И знаете, я не боюсь, что у них будет звездная болезнь. Они рационально мыслят, у них есть чувство юмора. Я искренне восхищаюсь этим поколением», – сказал пианист. И добавил, что зачастую такие музыканты воспитываются в самых обычных, немузыкальных семьях, «играют на раздолбанных, советских инструментах – очень важно их увидеть, услышать, зажечь».

22 марта основные мероприятия пройдут в Сатке. Здесь встретятся два фестиваля – «Кармен», имени Елены Образцовой, стартовавший 17 марта, и «Денис Мацуев представляет». Мацуев выступит с концертом «Классика джаза».

23 марта в Магнитогорске пройдет церемония закрытия фестиваля Дениса Мацуева. Маэстро с гордостью отметил, что будет выступать в сопровождении оркестра Магнитогорского театра оперы и балета: «После покупки инструмента сам Бог велел сюда заезжать».

Добавим, как и в прошлые годы, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы лучших педагогов страны для одаренных детей Челябинской области.

Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.