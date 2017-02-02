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Агентство новостей Доступ 1 2 февраля 2017 года, 15:24

Денис Мацуев привезет на Южный Урал элиту музыкальной России – программа


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 20 по 23 марта в Челябинской области пройдет VI международный фестиваль «Денис Мацуев представляет» – жители Южного Урала вновь смогут насладиться классической музыкой и джазовыми композициями в исполнении маэстро и лучших музыкантов страны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинской филармонии.

И вновь трехдневный музыкальный форум вновь обещает стать масштабным событием весны. В числе его участников – элита музыкальной культуры страны: лучший контрабасист страны Андрей Иванов, джазовый барабанщик Александр Зингер, уникальный мультиинструменталист Аркадий Шилклопер, и конечно, сам инициатор культурного мероприятия, музыкант, доверенное лицо президента России Денис Мацуев.

Открытие фестиваля (20 марта, концертный зал имени Прокофьева) будет посвящено музыке Бетховена. Его произведения прозвучат в исполнении Дениса Мацуева, филармонического оркестра «Классика» под управлением Адика Абдурахманова с участием артистов оркестра Челябинского театра оперы и балета и трех юных солисток – Александры Конуновой (скрипка), Анастасии Кобекиной (виолончель) и Анастасии Махамендриковой (фортепиано).

21 марта на гала-концерте фестиваля (концертный зал имени Прокофьева) прозвучит «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина – сочинение для фортепиано с оркестром, в котором традиции классического фортепианного концерта соединились с джазом и блюзом. На сцену поднимется филармонический оркестр «Классика» под управлением Адика Абдурахманова, дополненный музыкантами Челябинского театра оперы и балета имени Глинки, и титулованные музыканты – Денис Мацуев, Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные).

Участниками концерта станут обладатели Гран-при Всероссийского детского телевизионного конкурса «Синяя птица». Они не только покорили многомиллионную аудиторию телезрителей и звездное жюри, в составе которого был Денис Мацуев, но и совсем недавно с триумфом вместе с пианистом выступили во Франции (Париж, Российский духовно-культурный центр, январь 2017).

Самым ожидаемым событием каждого именного фестиваля маэстро становится импровизационная программа «Классика и Jazz». В этом году повезло Сатке – именно здесь 22 марта (ДК «Магнезит») пройдет грандиозный джазовый вечер с участием Дениса Мацуева, Андрея Иванова (контрабас), Александра Зингера (ударные) и Аркадия Шилклопера (валторна, альпийский рог).

Закрытие фестиваля состоится 23 марта в Магнитогорске (Дворце культуры металлургов имени Орджоникидзе). Программа вечера представит слушателям музыку Гершвина и авторскую композицию Андрея Иванова Fiesta. В качестве солистов выступят Денис Мацуев, Андрей Иванов, Александр Зингер и победители Всероссийского детского конкурса «Синяя птица». Аккомпанировать им будет Симфонический оркестр Магнитогорского театра оперы и балета и Магнитогорской государственной консерватории под управлением Рената Жиганшина.

Как это было в марте 2016 года: соната Прокофьева, аплодисменты Бориса Дубровского и откровения Адика Абдурахманова.

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Теги: фестивали в челябинской области, афиша, денис мацуев, новости челябинска, челябинская филармония
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