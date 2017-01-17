Челябинской области исполняется 83 года

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 17 января, Челябинская область отмечает день своего рождения – ровно 83 года назад, в 1934 году, было подписано постановление «О разделении Уральской области», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Челябинская область – наш родной дом, который в меру сил мы пытаемся обустроить, наполнить теплом, любовью, достатком. Уверен, что именно так нужно относиться к краю, в котором ты живешь. Мы по праву гордимся Южным Уралом: его удивительной природой, богатой историей, многонациональным добрососедством, глубокими культурными традициями. Важно ценить мощный экономический и социальный потенциал, созданный предыдущими поколениями, и ежедневно приумножать его. Беречь природные богатства для будущих поколений», – отметил губернатор Борис Дубровский.

Ко дню рождения области было приурочено вручение премии «Светлое прошлое». Церемония состоялась в театре драмы имени Наума Орлова 13-й раз. Символ народного признания – статуэтку «Кентавр с цветком в груди» работы скульптора Эрнста Неизвестного – получили знаменитые земляки, живущие в настоящее время за пределами Челябинской области, в знак общественного признания их заслуг и достижений в сферах экономики, производства, науки, культуры, искусства, спорта, общественной и государственной деятельности.