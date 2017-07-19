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Агентство новостей Доступ 1 19 июля 2017 года, 11:30

СКАНДАЛ. Челябинское ОНФ снова раскритиковало производителей обуви для инвалидов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Эксперты Общероссийского народного фронта провели выездной мониторинг на Челябинском протезно-ортопедическом предприятии – их визит закончился очередным скандалом: охрана не пустила «фронтовиков» дальше первого этажа, а исполняющая обязанности директора Наталья Александрина отказалась от общения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

 

По информации пресс-службы регионального штаба ОНФ, активисты хотели выяснить причины плохого качества изготавливаемых там протезов и обуви. В стационар их не пропустила охрана предприятия, подняться выше первого этажа удалось только после приезда полиции.

«Фронтовики» уточнили, что жалобы маломобильных граждан на работу протезно-ортопедического предприятия продолжают поступать, но из-за отсутствия выбора они вынуждены брать то, что дают. Так, инвалид второй группы Надежда Шадрина уже не первый раз пытается поменять летние и зимние туфли, которые оказались не пригодны для носки.

«В итоге женщина получила ботинки, внешне напоминающие мужские, и нечто на тяжелой подошве, похожее на сандалии. Из ортопедических атрибутов нами обнаружены только шнурки и стельки на зимней обуви. Стоит отметить, что пара обуви стоит около 10 тыс. рублей, за эти деньги в магазине можно приобрести достойную качественную обувь. Эта же и внешне непрезентабельна, и крайне неудобна в носке», – прокомментировала эксперт челябинского штаба ОНФ Татьяна Кузнецова.

В ОНФ утверждают, что вопрос Шадриной сначала пообещали разобрать в индивидуальном порядке, но затем работники предприятия «переобулись» и заявили женщине, что получая продукцию, она подписала все документы, а потому претензии к производителю не принимаются.

«Активисты Народного фронта намерены отстоять интересы инвалида и готовят обращения в контрольно-надзорные органы», – говорится в сообщении.

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По словам Кузнецовой, пациенты по несколько лет не могут получить жизненно необходимые средства реабилитации, отсутствует информирование, из-за этого инвалиды вынуждены ходить в разные инстанции, но ситуация не меняется. Тем временем без протеза конечность деформируется и уже необходим курс реабилитации, который в этом году в Челябинском протезно-ортопедическом предприятии пройти невозможно из-за закрывшегося стационара.

Напомним, по инициативе общественников проблемой отношений инвалидов и протезно-ортопедического завода еще в ноябре 2016 года занималось ГКУ Челябинской области. После ревизии под вопрос была поставлена законность исполнения контрактов, заключенных с ФГУП «Челябинское протезно-ортопедическое предприятие» на сумму свыше 39 млн рублей.

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Теги: обувь, скандал, инвалиды, новости челябинска, протезы, онф, народный фронт
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