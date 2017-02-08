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Агентство новостей Доступ 1 8 февраля 2017 года, 15:37

СКАНДАЛ. Здания Фонда соцстрахования Челябинска оказались недоступны инвалидам


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Активисты Общероссийского народного фронта выяснили, что челябинские отделения Фонда социального страхования абсолютно не приспособлены для приема инвалидов – в помещениях нет пандусов, поручней, звуковых сигналов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ОНФ.

С 1 января 2017 года Челябинское отделение Фонда социального страхования приняло от регионального Минсоца полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, выдаче путевок на санаторно-курортное лечение. Поэтому в Челябинске более 70 тыс. инвалидов должны посетить отделения ФСС по месту жительства для сверки персональных данных и постановки на учет.

Активисты решили проверить несколько отделений. Проблемы с доступностью ФСС возникли уже заочно. «Вчера я позвонил в Фонд социального страхования, чтобы узнать, какие документы необходимо предоставить, чтобы встать на учет. Дозвониться до специалиста удалось только через час. Не представившийся мне человек пояснил, что в фонд от меня необходимо заявление и попросил продиктовать персональные данные (ИПР, СНИЛС, паспорт) по телефону. Считаю это нарушением моих прав, я не знаю этого человека и не готов ему сообщать личную информацию», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Челябинской области Евгений Коробейников.

Особенно впечатлило активистов отделение Фонда социального страхования по улице Кирова, 1-А. Оно оказалось не оборудовано парковкой для инвалидов, имеющаяся стоянка была переполнена. В здании отсутствовали пандус, разметка, звуковые сигналы. Ступенькоход вышел из строя, после того как поднял на крыльцо первого инвалида-колясочника.

«Здание вообще не имеет элементов безбарьерной среды, нет даже нормативных поручней, санузел недоступен для инвалидов-колясочников, коридоры узкие, нет оборудования для слабовидящих – тактильных указателей, направляющих звуковых сигналов. На фасаде здания есть одна тактильная табличка с названием этого учреждения, но как человек сможет ее найти – непонятно, поскольку до нее просто не добраться», – заявил президент областной Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Дмитрий Степанов.

Активисты челябинского отделения ОНФ планируют передать свои предложения и замечания чиновникам.

Фото пресс-службы ЧРО ОНФ

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Теги: инвалиды, новости челябинска, онф, народный фронт, доступная среда
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