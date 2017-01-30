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Агентство новостей Доступ 1 30 января 2017 года, 09:28

Челябинским мужчинам подарят турнир по боксу и ММА к 23 февраля


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске 18 февраля состоится международный Гала-турнир по боксу и ММА – шоу с участием бойцов мирового уровня приурочено ко Дню защитника Отечества, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу РМК.

При поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Русской медной компании и компании «Ариант» в Челябинске состоится международный Гала-турнир по боксу и ММА, организуемый промоутерской компанией RCC Boxing Promotions.

Зрителей ждут десять поединков мирового уровня в таких видах спорта, как профессиональный бокс, ММА и тайский бокс. Главный бой турнира – поединок по смешанным единоборствам между не знающим поражений российским бойцом Иваном Штырковым и голландцем Гилбертом Айвелом.

Бои по профессиональному боксу будут представлены сразу четырьмя титульными поединками:

- представитель Екатеринбурга Шавкат Рахимов в очном споре с филиппинцем Рохелио Джуном Долигесом разыграет вакантный титул WBC Eurasia Pacific Boxing Council;

- российский боксер Мурад Арсланов защитит свой титул WBC Eurasia Pacific Boxing Council в бою против белорусского претендента Андрея Исаева;

- успешно вернувшийся в прошлом году на ринг россиянин Рустам Нугаев будет защищать свой титул WBC Asian Boxing Council Silver;

- до сих пор непобитый представитель Таджикистана Мухаммадхуча Якубов будет защищать свой титул WBC Asian Boxing Council Сontinental.

Кроме того, гостей ждут выступления бойцов муайтай – встретятся лучшие тайбоксеры российского и международного ринга, представляющие Челябинск.

Гала-турнир пройдет в столице Южного Урала 18 февраля 2017 года в арене «Трактор». Начало в 17.00. Приобрести билеты можно уже сегодня в сети зрелищных касс города, а также в кассах арены «Трактор».

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