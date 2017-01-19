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Агентство новостей Доступ 1 19 января 2017 года, 10:58

«Уральский Халк» сразится с гостем из Нидерландов в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Российский боец ММА Иван Штырков проведет бой против голландского спортсмена в Челябинске – поединок запланирован на 18 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщил ТАСС исполнительный директор компании «РМК Боксинг промоушн» Алексей Титов, российский боец смешанного стиля Иван Штырков 18 февраля проведет поединок в Челябинске против известного голландца Гилберта Айвела.

Всего в активе 28-летнего российского бойца смешанного стиля по прозвищу «Уральский Халк» восемь побед и ни одного поражения. В последнем поединке он техническим нокаутом победил известного бразильца Антонио «Бигфута» Силву.

Гилберт Айвел является известным кикбоксером и бойцом ММА – 40-летний представитель Нидерландов имеет в своем активе 39 побед и 16 поражений в ММА.

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Теги: бокс, новости челябинска, мма
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