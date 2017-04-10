Челябинских застройщиков обяжут проложить асфальтированные дороги

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинских застройщиков обяжут проложить асфальтированные дороги – об этом в понедельник, 10 апреля, заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет, в частности, о микрорайоне Академ Riverside, где до конца 2017 года должно появиться более 10 новых многоэтажек.

«Город убирают, на дорогах работает более 20 пылесосов. Однако машины, которые выезжают с территорий, где ведется строительство, оставляют на дорогах комья грязи. Так нельзя. В прошлом году был факт, когда в районе улицы Лесопарковая при строительстве гостиницы вывозилась грязь на чистый асфальт. Мы наказали. И в этом году эти формы уговаривания и наказания также будут использоваться», – подчеркнул мэр.

Он добавил, что городские власти очень заинтересованы, чтобы стройка в Академ Riverside продолжалась в активном темпе, вместе с тем, «это не повод, чтобы машины выезжали оттуда и портили асфальт».

Также градоначальник пообещал, что к осени в Челябинске закатают в асфальт дороги к новостройками на улицах Агалакова, Шмакова, Столыпина и Сумина.

«Мы с правительством Челябинской области и лично с губернатором определились, что будет соответствующая помощь со стороны региона. На эти дороги финансирование есть, средства запланированы», – сказал глава города.

Напомним, в Челябинске продолжаются массовые субботники. По прогнозам синоптиков, хорошая погода без осадков вернется в областной центр в середине текущей недели. Власти рассчитывают, что в уборке примут участие школы, предприятия, вузы и обычные жители, а водные пылесосы, которые в этом году дополнительно закупил челябинский подрядчик – «Южуралмост», вымоют не только дороги, но и карманы, парковочные места.