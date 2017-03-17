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Агентство новостей Доступ 1 17 марта 2017 года, 13:35

«Южуралмост» закупил 20 дополнительных пылесосов для уборки челябинских улиц


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский подрядчик – ЗАО «Южуралмост» – анонсирует оперативную и «беспылевую» уборку городских дорог весной 2017 года – компания закупила 20 уличных пылесосов, которые вместе с прошлогодними машинами будут чистить и вымывать зимние реагенты и «рассолы», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказал заместитель директора компании «Южуралмост» Евгений Луганский, в прошлом сезоне дороги Челябинска подметали 23 пылесоса. Люди жаловались, что вокруг машин с обычной щеткой поднимались большие клубы пыли, поэтому этой весной решено использовать пылесосы только с водой.

«Мы ждем плюсовых температур, возможно, уже в конце следующей недели будем выпускать наши пылесосы. Вначале по три-пять единиц, потом всю технику. В этом году "Южуралмост" за собственные средства закупил дополнительно 20 пылесосов, и в уборке будут принимать участие уже не 22 машины, как в прошлом году, а более 40. Это значит, что процесс будет не только качественным, но и оперативным», – отметил Луганский.

Напомним, в минувшем сезоне дорожники вывезли более 1 млн тонн снега и активно использовали смоченную соль на дорогах. Тем не менее, уже сейчас над дорогами города, особенно магистралями, поднимаются клубы пыли.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе будут держаться еще «минусовые» температуры, без осадков, но с заметным ветром.

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Теги: благоустройство, новости челябинска, дороги челябинска, пылесос, южуралмост
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