В Челябинске разработают «дорожную карту» по вывозу мусора

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В канун массовых субботников, которые стартуют в Челябинске 1 апреля, в мэрии разработают «дорожную карту» по вывозу мусора – об этом в понедельник, 27 марта, в ходе аппаратного совещания заявил глава города Евгений Тефтелев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Убирают у нас, как правило, очень хорошо. Но нам нужно пересмотреть еще раз механизмы вывоза мусора, чтобы районные администрации не жаловались на учреждения, а учреждения – на районы», – комментирует Евгений Тефтелев.

Напомним, весной 2016 года челябинские субботники раскритиковал губернатор Борис Дубровский, ссылаясь на несвоевременный вывоз мусора: «Что твердить про субботник, если вывезти ничего не можем!»

До конца этой недели администрации районов должны заранее определиться с местами массовых субботников, составить график уборки, а также обеспечить людей инвентарем, организовать транспорт для вывоза собранного мусора.

Между тем, по словам руководителя управления по эксплуатации автомобильных дорог АО «Южуралмост» Евгения Луганского, на прошлой неделе из Челябинска вывезли 1,2 тыс. тонн грязи. Ежедневно в городе работают восемь пылесосов, как только установится устойчивый «плюс», подрядчик выпустит все 43 машины.