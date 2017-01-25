Челябинские студенты считают семейное счастье важнее «корочки» вуза

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские студенты считают семейное счастье, любовь и здоровье важнее, чем получение диплома о высшем образовании, – об этом в канун Дня студента (отмечается в Татьянин день. 25 января) заявил директор Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Камерный театр дарит скидку студентам в Татьянин день. Всем Татьянам – вход бесплатный.

По итогам опроса высшее образование находится лишь на девятом месте в усредненном рейтинге ценностей учащихся вузов. В пятерку же лидеров вошли наличие хороших и верных друзей, материально обеспеченная жизнь и уверенность в себе. На последнем, 12-м, месте – творчество и красота природы и искусства (переживание прекрасного).

Напомним, вузы Южного Урала готовятся к приемной кампании на 2017/2018 учебный год. Так, в ЮУрГУ планируют выделить порядка 3,7 тыс. бюджетных мест. Подробнее о ценах на обучение, популярных направлениях и «фишках» университета – здесь.