В театр – со скидкой. Камерный делает подарок студентам в Татьянин день

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В среду, 25 января, в челябинском Камерном театре будут отмечать День студента – в честь праздника всем Татьянам подарили бесплатный вход, а студентам предложили значительную скидку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Мы четвертый раз проводим студенческую акцию, и каждый раз стараемся придумать что-то новое: призывали халяву, дарили зачетные книжки. И все-таки главный подарок – это спектакль, поскольку времена сейчас финансово сложные, мы решили сделать такие демократичные цены. Единственная просьба – прихватить с собой студенческий билет, а Татьянам – паспорт», – прокомментировал директор Камерного театра Илья Коломейский.

Перед спектаклем публика сможет поучаствовать в различных конкурсах, которые готовят студенты института культуры. А после посмотреть постановку «Рай». Герои пьесы – Он и Она, обитатели Рая, решившие окунуться в земную жизнь с головой. Она – первой, Он – с опозданием. В результате их разделили возраст и положение: Она – учительница, немолодая и уставшая, Он – ее ученик. Премьера спектакля состоялась в театре два года назад.

Стоимость билета для студентов – 100 рублей. Начало спектакля – в 18.00.