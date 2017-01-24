Вт, 24.01.2017, 21:22 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 24 января 2017 года, 16:11

ЮУрГУ пообещал не поднимать стоимость обучения на 2017-2018 год


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ, Челябинск) не планирует поднимать стоимость обучения на 2017-2018 год – об этом во вторник, 24 января, заявил проректор по учебной работе вуза Андрей Шмидт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

 

Пока старшеклассники усиленно готовятся к предстоящим ЕГЭ и выбирают потенциальный вуз, ЮУрГУ традиционно анонсирует пятничные встречи и дни открытых дверей, в рамках которых будущие абитуриенты могут не только пообщаться с преподавателями, студентами, рассмотреть лаборатории и техническую базу университета, но и встретиться с работодателями.

«Это и есть главный фланг нашей приемной кампании – взаимодействие с работодателями. Мы подписали договор с Союзом машиностроителей России, ведущие предприятия которого работают с нашими выпускниками, организовывают реальную и интересную практику для них, а в рамках наших пятничных встреч общаются со школьниками и их родителями», – рассказывает Андрей Шмидт.

Он отметил, что сегодня вуз предлагает более 200 направлений профессиональной подготовки. А в 2015 году университет стал участником федерального Проекта 5-100, направленного на повышение конкурентоспособности научно-образовательных центров России. Будущим студентам это дает сразу несколько возможностей, в частности, особенные учебные планы, интернациональную среду (сегодня в ЮУрГУ обучается, в том числе почти 2 тыс. студентов более чем из 30 стран мира. – Прим. АН «Доступ»).

«Челябинские студенты общаются с иностранными "коллегами", тем самым дополнительно на практике развивают свои коммуникативные навыки на иностранных языках. А ведь сегодня такое понятие, как успех в жизни, обязательно включает в себе знание иностранного языка», – считает проректор.

Андрей Шмидт подчеркнул, что вуз не намерен поднимать стоимость обучения на 2017/2018 учебный год. Возможно, небольшие отклонения в суммах произойдут в рамках инфляции, но не более 5-8%. Впрочем, на бюджет в следующем году могут поступить не менее 3,7 тыс. человек.

Минимальная стипендия в ЮУрГУ – 4 тыс. рублей, максимальная – более 20 тыс.

Проректор также рассказал об еще одной «фишке» вуза – Центре элитной подготовки. «Он был создан для того, чтобы самые сильные дети не уезжали в столичные вузы, а оставались здесь. Это стратегическая задача для экономики Челябинской области, которую ЮУрГУ помогает решать. Речь идет о медалистах, олимпиадниках, тех школьниках, которые успели выделиться на общем фоне», – рассказывает Шмидт.

В Центре элитной подготовки будут преподавать лучшие профессора, зарубежные специалисты. Их студенты пройдут усиленную программу обучения, по завершении которой они получат особые дипломы – в документе будет отражено, что они закончили элитную группу в вузе Проекта 5-100, а значит, гарантированно смогут работать в странах Евросоюза. Впрочем, за каждого из них наверняка будут бороться южноуральские работодатели, предлагая высокие зарплаты и карьерный рост, уверен Шмидт.

Самые популярные направления обучения в ЮУрГУ – IT-технологии, строительство и энергетика.

Между тем, ответственный секретарь приемной комиссии ЮУрГУ Александр Губарев отметил, что сейчас в вузе активно развивается правовой блок. Становятся популярными «новые» специальности университета – «судебная экспертиза», «правоохранительная деятельность», «правовое обеспечение национальной безопасности».

Напомним, в среду, 25 января, в ЮУрГУ будут отмечать День студента. Праздник пройдет в стиле XVIII века. В программе – выступления камерного оркестра ЮУрГУ, студии театра «Манекен», ансамбля бального танца и других творческих коллективов университета.

Фото пресс-службы ЮУрГУ

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: студенты, юургу, абитуриенты, приемная кампания, новости челябинска, вузы челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 538
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 19:51
Школы Южноуральска закрываются на карантин с 25 января
сегодня, 18:01
Экс-полицейского осудили на Южном Урале за хищение почти 500 патронов
сегодня, 17:22
Мужчина, похитивший 7 авто у доверчивых женщин, получил срок в Челябинске
сегодня, 17:11
Оркестр из Книги рекордов Гиннеса выступит для гостей Кубка мира по ски-кроссу
сегодня, 15:34
11-миллионный штраф челябинца, носившего взятки экс-главе УФМС, снижен в 2,5 раза
сегодня, 14:57
Экс-заключенный ИК-1 в Копейске осужден за хищение стада коров из колонии
сегодня, 14:10
Проголосовать за понравившиеся объекты к саммиту ШОС можно до 20 февраля
сегодня, 13:14
В Сатке с 1 февраля подорожает проезд в городском и пригородном транспорте
сегодня, 12:50
Дельфин везет в Челябинск специальную программу
сегодня, 12:40
Бухгалтер детсада в Златоусте похитила более 2 млн рублей

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Знаете ли Вы, кто представляет Челябинскую область в Совете Федерации?

  • Бурматов и Гаттаров
    37%
  • Гехт и Цепкин
    38%
  • Литовченко и Цыбко
    8%
  • Юревич и Гехт
    11%
  • Цепкин и Бурматов
    6%

Всего проголосовало: 845

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость