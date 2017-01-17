Челябинские синефилы увидят 10 итальянских фильмов на фестивале RIFF

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители Челябинска увидят десять итальянских фильмов на Russia-Italia Film Festival – каждый показ будет премьерным для южноуральской столицы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу организаторов.

С 19 по 29 января в кинотеатре имени Пушкина при поддержке посольства Италии пройдет третий Российско-итальянский кинофестиваль художественного, документального и короткометражного кино (Russia-Italia Film Festival, RIFF). Откроет программу Джузеппе Ло Порто, руководитель Отдела образования Консульства Италии.

Зрителей ждут десять полнометражных художественных и документальных картин и восемь короткометражек, все – участники и победители международных и итальянских региональных кинофестивалей. Такие фильмы редко доходят до нашего зрителя – каждый показ будет челябинской премьерой. На фестивале можно будет увидеть полнометражные комедии, мелодрамы и драмы, короткий метр, документальные работы и необычные проекты на грани жанров.

В рамках RIFF пройдет лекция из цикла «Язык и кино», разработанного совместно с Отделом образования Генерального Консульства Италии и проектом PRIA и направленного на распространение итальянского языка в разных городах России. В Челябинске лекция «История итальянского кино. Между Россией и Италией» состоится 20 января в 17.00 в зале Кинотеатра имени Пушкина. Вход свободный при покупке билета на фильм кинофестиваля RIFF.

Отметим, что все фильмы будут показаны на итальянском языке с русскими субтитрами.

Расписание показов: http://riff-russia.ru/raspisanie.