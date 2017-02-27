Челябинская мэрия обещает наказать виновников незаконной рубки на Захаренко

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Глава Челябинска Евгений Тефтелев обещает наказать виновников незаконной вырубки деревьев в сквере по улице Захаренко – к поискам тех, кто устроил древесный «геноцид», привлекут прокуратуру, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, эксперты Общественной палаты и волонтеры экологического фонда «Моя планета» по многочисленным обращениям граждан, поступавшим 18 и 21 февраля, выезжали в сквер по адресу: Захаренко, 15. Здесь незаконно вырубили не менее 50 ив и вязов.

При этом известно, что Управление экологии и природопользования разрешений на вырубку на данном участке не выдавало. «Как мне доложили, санитарная рубка в этом сквере была в прошлом году. Мы с привлечением прокуратуры посмотрим, кто это сделал, и накажем. Я поручение дал уже», – прокомментировал глава города Евгений Тефтелев, добавив, что, по его данным, вырубка была несанкционированной.

По мнению местных жителей, незаконная рубка зеленых насаждений проведена для расширения парковки, которая находится неподалеку. По предварительной оценке, ущерб составил 1,5 млн рублей.

Фото фонда «Моя планета»