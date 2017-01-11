Челябинск принимает сильнейших легкоатлетов страны

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На всероссийские соревнования по прыжкам в высоту и с шестом в Челябинске приехали сильнейшие легкоатлеты страны – среди участников Мемориала Лукашевича и Середкина олимпийский чемпион Иван Ухов и другие атлеты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, что всероссийские соревнования по прыжкам в высоту и с шестом памяти Почетного мастера спорта СССР Юрия Лукашевича и Почетного гражданина Челябинска Вячеслава Середкина состоятся 35-й раз на базе легкоатлетического манежа УралГУФК. Планируется разыграть 15 комплектов медалей.

Состязания стартуют 11 января в 9.30, а в 15.00 пройдет торжественное открытие.

Юрий Николаевич Лукашевич − тренер Челябинской области по прыжкам в высоту, двукратный чемпион России. После трагической гибели его воспитанники по собственной инициативе организовали мемориал. В соревнованиях принимали участие будущие олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр, такие как Тамара Быкова, Елена Елесина, Елена Слесаренко, Анна Чичерова, Ярослав Рыбаков, Андрей Сильнов, Иван Ухов. Летом 2012 года трагедия оборвала жизнь Вячеслава Середкина, главного мецената мемориала. Министерством спорта Челябинской области и областной федерацией легкой атлетики было принято решение с 2012 года переименовать соревнования.

В мемориале-2017 примут участие:



Иван Ухов − ЗМС, Олимпийский чемпион Лондона 2012 года, рекордсмен России (2 м 42 см в залах и 2 м 41 см на стадионе);



Мария Кучина – ЗМС, чемпионка мира 2015 года, чемпионка мира в залах 2014 года;



Алексей Дмитрик − ЗМС, серебряный медалист чемпионата мира 2011 года, бронзовый медалист чемпионата мира в залах 2012 года;



Светлана Школина – ЗМС, бронзовый медалист Олимпийских игр 2012 года;



Евгений Лукьяненко − ЗМС, чемпион мира в залах 2008 года, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине 2008 года;



Даниил Лысенко − МСМК, бронзовый медалист чемпионата России в залах 2016 года, Рекордсмен России среди юниоров (2 м 31 см в залах и 2 м 30 см на стадионе);



Никита Анищенков − МСМК, Чемпион Европы среди юниоров 2011 года. (Челябинск);



Тимур Моргунов – МСМК, Серебряный призер Чемпионата России в залах (Челябинск);



Даниил Котов – МС, Серебряный призер чемпионат мира среди юниоров (Челябинск).

Фото пресс-службы Минспорта