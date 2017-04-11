18+ Челябинка, зарезавшая бойфренда из-за расставания, отправится в колонию

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Оглашен приговор челябинке, зарезавшей своего парня, когда тот решил ее бросить после пяти лет отношений, – девушку взяли под стражу в зале суда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 11 апреля, Курчатовский райсуд огласил приговор по громкому делу 25-летней челябинки, обвиняемой в убийстве молодого человека. Погибший работал в клубе Garage Underground, имел много друзей, поэтому произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Приятели парня настаивали на справедливом наказании для девушки, которую не стали арестовывать на время следствия. Прокурор посчитал, что 9 лет лишения свободы будет достаточно для исправления обвиняемой. В суд девушка пришла сама.

«Рассмотрев все обстоятельства дела, суд приговорил горожанку к девяти годам колонии общего режима. Кроме того, в пользу отца и матери погибшего взыскано 60 тыс. рублей компенсации материального ущерба и по 500 тыс. каждому – морального, хотя они просили по 1,5 млн рублей. Девушка взята под стражу в зале суда», – рассказала консультант Курчатоского райсуда Наталья Наумова.

Напомним, в день убийства челябинец отдыхал с друзьями в кальянной в Парковом, его подруга приехала туда и устроила скандал. Когда молодые люди вышли на улицу поговорить, ссора переросла в обоюдную драку, затем продолжилась в машине, в ходе конфликта девушка нашла в автомобиле нож и ударила им парня в грудь. Раненый попытался убежать, но получил еще один удар в спину. Рядом с машиной молодой человек скончался.

Свидетели и родители убитого рассказали, что парень долгое время пытался расстаться с подсудимой, однако она его преследовала, вынуждая прятаться у друзей. Молодого человека не устраивали в отношениях постоянные сцены ревности.

Ольга Плеханова