Стартовал суд над челябинкой, зарезавшей парня, решившего ее бросить

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске начался процесс над 25-летней челябинкой, обвиняемой в убийстве парня, с которым она встречалась около пяти лет, – девушка несколько раз ударила возлюбленного ножом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В рамках первого судебного заседания опрошены родители убитого челябинца, а также свидетели. Они пояснили, что парень долгое время пытался расстаться с подсудимой, однако она его преследовала, вынуждая прятаться у друзей. Молодого человека не устраивали в отношениях постоянные сцены ревности.

В день убийства челябинец отдыхал с друзьями в кальянной в Парковом, но его девушка приехала туда и снова устроила скандал. Когда молодые люди вышли на улицу поговорить, ссора переросла в обоюдную драку. Сев в машину, они попытались разобраться в отношениях, но разговор не задался. В итоге в ходе конфликта девушка нашла в автомобиле нож и ударила им парня в грудь. Раненый попытался убежать, но получил еще удар в спину. Рядом с машиной молодой человек скончался.

«В ходе предварительного следствия девушка пояснила, что совершила преступление в ходе ссоры из-за ревности. Не хотела расставаться с парнем. Теперь раскаивается в содеянном. Вину признает частично, утверждая, что оборонялась. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза признала ее вменяемой. Состояния аффекта не выявили. Мы предъявили ей окончательное обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ – "Убийство" и передали дело в суд», – рассказал и.о. руководителя СО по Центральному району СУ СКР по региону Андрей Корольков.

Напомним, произошедшее вызвало широкий резонанс – у погибшего, который работал в клубе Garage Underground светооформителем, было много друзей и знакомых. Его приятели настаивают на справедливом наказании для девушки, которую за положительные характеристики не стали арестовывать на время следствия.

Страница покойного в соцсети до сих пор изобилует фотографиями с подсудимой. С января 2012 года пара много путешествовала, встречала вместе праздники и не стеснялась в признаниях.

Ольга Плеханова