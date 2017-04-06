Чт, 06.04.2017, 16:19 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 6 апреля 2017 года, 16:08

Прокурор потребовал 9 лет колонии для челябинки, зарезавшей парня


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокурор потребовал девяти лет колонии общего режима для жительницы Челябинска,  зарезавшей парня, – девушка решила убить молодого человека, когда он захотел ее бросить, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

В четверг, 6 апреля, состоялись прения по уголовному делу 25-летней челябинки, обвиняемой по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сторона гособвинения потребовала назначить девушке наказание в виде лишения свободы на девять лет. Потерпевшие ранее заявляли иск о взыскании компенсации морального вреда – по 1,5 млн рублей каждому родителю.

Адвокат в прениях просил переквалифицировать вменяемую подзащитной статью: с части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) на часть 1 статьи 108 УК РФ (убийство, совершенное с превышением необходимой самообороны).

Сама подсудимая попросила прощения у родителей и извинилась.

Приговор девушке планируется вынести 11 апреля 2017 года. 

Напомним, что в день убийства челябинец отдыхал с друзьями в кальянной в Парковом, его подруга приехала туда и устроила скандал. Когда молодые люди вышли на улицу поговорить, ссора переросла в обоюдную драку. Ссора продолжилась в машине, в ходе конфликта девушка нашла в автомобиле нож и ударила им парня в грудь. Раненый попытался убежать, но получил еще один удар в спину. Рядом с машиной молодой человек скончался.

Свидетели и родители убитого рассказали, что парень долгое время пытался расстаться с подсудимой, однако она его преследовала, вынуждая прятаться у друзей. Молодого человека не устраивали в отношениях постоянные сцены ревности.

Отметим, произошедшее вызвало широкий резонанс – у погибшего, который работал в клубе Garage Underground, было много друзей и знакомых. Его приятели настаивают на справедливом наказании для девушки, которую за положительные характеристики не стали арестовывать на время следствия.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: ревность, новости челябинска, зарезала, сожители, криминальные новости челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 612
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:00
НУЖНА ПОМОЩЬ. Пенсионерка, забывшая свой адрес, сбежала из больницы в Челябинске
сегодня, 15:39
Началась «раздача» приговоров организаторам митинга оппозиции в Челябинске
сегодня, 15:34
В метро России появятся группы быстрого реагирования на теракты
сегодня, 15:02
Экскаваторщик из Челябинской области выиграл 1,5 млн в «Русское лото»
сегодня, 14:48
ВАЖНО. На Южном Урале запустили «горячую линию» по проблемам суицида
сегодня, 14:37
Теплая остановка с Wi-Fi появилась в центре Челябинска
сегодня, 14:19
12+ Челябинец избил заведующую консультацией за отказ делать аборт его супруге
сегодня, 13:20
ВНИМАНИЕ. В Челябинской области отменили 4 междугородних маршрута
сегодня, 12:10
На Южном Урале проходит тотальная проверка всех мигрантов
сегодня, 11:15
Видео про «типичную челябинскую маршрутку» стало хитом рунета
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как Вы приумножаете свои деньги?

Подписка на новости
Прислать новость