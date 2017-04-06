Прокурор потребовал 9 лет колонии для челябинки, зарезавшей парня

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокурор потребовал девяти лет колонии общего режима для жительницы Челябинска, зарезавшей парня, – девушка решила убить молодого человека, когда он захотел ее бросить, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

В четверг, 6 апреля, состоялись прения по уголовному делу 25-летней челябинки, обвиняемой по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сторона гособвинения потребовала назначить девушке наказание в виде лишения свободы на девять лет. Потерпевшие ранее заявляли иск о взыскании компенсации морального вреда – по 1,5 млн рублей каждому родителю.

Адвокат в прениях просил переквалифицировать вменяемую подзащитной статью: с части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) на часть 1 статьи 108 УК РФ (убийство, совершенное с превышением необходимой самообороны).

Сама подсудимая попросила прощения у родителей и извинилась.

Приговор девушке планируется вынести 11 апреля 2017 года.

Напомним, что в день убийства челябинец отдыхал с друзьями в кальянной в Парковом, его подруга приехала туда и устроила скандал. Когда молодые люди вышли на улицу поговорить, ссора переросла в обоюдную драку. Ссора продолжилась в машине, в ходе конфликта девушка нашла в автомобиле нож и ударила им парня в грудь. Раненый попытался убежать, но получил еще один удар в спину. Рядом с машиной молодой человек скончался.

Свидетели и родители убитого рассказали, что парень долгое время пытался расстаться с подсудимой, однако она его преследовала, вынуждая прятаться у друзей. Молодого человека не устраивали в отношениях постоянные сцены ревности.

Отметим, произошедшее вызвало широкий резонанс – у погибшего, который работал в клубе Garage Underground, было много друзей и знакомых. Его приятели настаивают на справедливом наказании для девушки, которую за положительные характеристики не стали арестовывать на время следствия.