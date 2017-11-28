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Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 15:57

Челябинка не смогла отсудить 10 млн за подмену детей в роддоме


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский областной суд оставил в силе решение Центрального райсуда, который постановил выплатить челябинке Зое Тугановой 1 млн рублей в качестве компенсации за подмену ребенка в роддоме, – женщина пыталась отсудить 10 млн, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧОС.

По словам Тугановой, в 1987 году в Областной акушерской гинекологической больнице ее новорожденную дочь перепутали с другой девочкой, матерью которой была женщина со схожей фамилией, Тулигенова. Истица настаивала, что пыталась решить проблему на второй день после родов, но врачи убедили, что ребенок ее. Под влиянием просмотра телепередач о подмененных детях воспитанная ею неродная дочь провела исследование, во время которого была найдена родная дочь истицы, родство подтвердило ДНК-исследование.

После этого женщина находилась в постоянном стрессе, испытывала физические и моральные страдания, осознавая тот факт, что ее родная дочь из-за подмены не получила должного образования и воспитания, приобрела инвалидность. Выяснилось, что девочка росла в башкирской малообеспеченной семье. Воспитывающий ее отец попал в тюрьму, а мать умерла от алкоголизма. Ребенок оказался в детдоме.

Биологическая мать девушки собиралась потратить отсуженные деньги на новую квартиру для обделенной в детстве родной дочери. Челябинский областной суд, рассмотрев жалобу, оставил решение первой инстанции без изменений. 

Теги: роддом, суды челябинской области, новости челябинской области, подмена детей, перепутали детей
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