ПРЕЦЕДЕНТ. Челябинка требует 3 млн рублей с Минздрава за подмену ребенка в роддоме

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Челябинска подала в суд на областной Минздрав и перинатальный центр за подмену своей дочери, которая случилась 30 лет назад в роддоме, – женщина воспитала чужую девочку, как свою, пока родная находилась в детдоме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинка Татьяна Туганова направила иск в суд с требованием возмещения морального вреда в связи с подменой новорожденного ребенка в размере 3 млн рублей. В январе 1987 года в одном из родильных домов оказались две женщины с похожими фамилиями, но одна славянской внешности, а другая башкирской. У обеих на свет появились девочки, которых перепутали. Подмену заметила только Татьяна, однако ее сумели убедить, что ребенок ее. В итоге одна девочка, которую назвали Катей, росла в благополучной обстановке в Челябинске, а другая оказалась в башкирском поселке, где над родителями стали смеяться из-за не похожего на них ребенка. В итоге Люция (так назвали вторую девочку) оказалась в детдоме.

«Появление девочки славянской внешности в башкирской семье породило много сплетен и осуждений в поселке. Каждый норовил "тыкнуть пальцем" в мать, сказать, что она нагуляла ребенка от русского. Насмешки над отцом, что воспитывает чужого ребенка… Это все породило скандалы в семье… По слухам, отец лишил жизни русского мужчину, который по версии местных жителей, был предполагаемым отцом Люции... Когда он попал в тюрьму, на мать обрушилось еще большее давление со стороны соседей, и она морально не справилась со сложившейся ситуацией. Я не оправдываю поступки моих биологических родителей, ведь наверняка можно было выйти из ситуации по-другому, и дети бы не оказались в детском доме, но все случилось, как случилось... Но все-таки первоочередной причиной стала эта чья-то роковая ошибка и халатность персонала... Кто знает, окажись я на своем месте, закончилась бы эта история именно так», – рассказывает на своей страничке «Вконтакте» Екатерина Туганова.

Екатерина своей судьбой довольна. Она работает на РЖД, самосовершенствуется, воспитывает сына и радуется жизни. Люция также растит ребенка, но находится в сложной жизненной ситуации. По выходе из детдома она не получила положенного по закону достойного жилья, а также является инвалидом по слуху, так как в детстве ее вовремя не пролечили.

Биологическая мать Люции намерена потратить отсуженные у чиновников деньги на новую квартиру для обделенной в детстве вниманием и любовью родной дочки. Предварительное заседание по иску назначено на 12 июля.