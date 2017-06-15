Чт, 15.06.2017, 12:09 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 15 июня 2017 года, 10:41

ПРЕЦЕДЕНТ. Челябинка требует 3 млн рублей с Минздрава за подмену ребенка в роддоме


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Челябинска подала в суд на областной Минздрав и перинатальный центр за подмену своей дочери, которая случилась 30 лет назад в роддоме, – женщина воспитала чужую девочку, как свою, пока родная находилась в детдоме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинка Татьяна Туганова направила иск в суд с требованием возмещения морального вреда в связи с подменой новорожденного ребенка в размере 3 млн рублей. В январе 1987 года в одном из родильных домов оказались две женщины с похожими фамилиями, но одна славянской внешности, а другая башкирской. У обеих на свет появились девочки, которых перепутали. Подмену заметила только Татьяна, однако ее сумели убедить, что ребенок ее. В итоге одна девочка, которую назвали Катей, росла в благополучной обстановке в Челябинске, а другая оказалась в башкирском поселке, где над родителями стали смеяться из-за не похожего на них ребенка. В итоге Люция (так назвали вторую девочку) оказалась в детдоме.

«Появление девочки славянской внешности в башкирской семье породило много сплетен и осуждений в поселке. Каждый норовил "тыкнуть пальцем" в мать, сказать, что она нагуляла ребенка от русского. Насмешки над отцом, что воспитывает чужого ребенка… Это все породило скандалы в семье… По слухам, отец лишил жизни русского мужчину, который по версии местных жителей, был предполагаемым отцом Люции... Когда он попал в тюрьму, на мать обрушилось еще большее давление со стороны соседей, и она морально не справилась со сложившейся ситуацией. Я не оправдываю поступки моих биологических родителей, ведь наверняка можно было выйти из ситуации по-другому, и дети бы не оказались в детском доме, но все случилось, как случилось... Но все-таки первоочередной причиной стала эта чья-то роковая ошибка и халатность персонала... Кто знает, окажись я на своем месте, закончилась бы эта история именно так», – рассказывает на своей страничке «Вконтакте» Екатерина Туганова.

Екатерина своей судьбой довольна. Она работает на РЖД, самосовершенствуется, воспитывает сына и радуется жизни. Люция также растит ребенка, но находится в сложной жизненной ситуации. По выходе из детдома она не получила положенного по закону достойного жилья, а также является инвалидом по слуху, так как в детстве ее вовремя не пролечили.

Биологическая мать Люции намерена потратить отсуженные у чиновников деньги на новую квартиру для обделенной в детстве вниманием и любовью родной дочки. Предварительное заседание по иску назначено на 12 июля.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: роддом, суды челябинской области, новости челябинской области, подмена детей, перепутали детей
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 610
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:55
Отец 8 месяцев заставлял дочь попрошайничать на улицах Еманжелинска
сегодня, 11:37
Кольца Сатурна стали ярче
сегодня, 11:18
Прокурор запросил 15 лет «строгача» для экс-главы Кунашакского района
сегодня, 10:35
Работник ММК стал победителем фестиваля авторской песни «Мелодия души»
сегодня, 10:32
Копейчанка отсудила 450 тыс. рублей за травму на производстве
сегодня, 10:24
Мотогонщики из 9 регионов России соберутся на состязания в Кыштыме
сегодня, 09:52
Сотрудник ОМОН спас девушку, едва не упавшую под поезд в Магнитогорске
сегодня, 09:43
В 4 городах сохраняется дымовой туман
сегодня, 09:35
Провинциальный fashion. В Челябинске состоялся конкурс дизайнеров одежды
вчера, 17:57
Челябинцам покажут уникальную статую Иисуса Христа
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость