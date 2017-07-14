18+ Челябинец вспорол живот собутыльнику, защищавшему даму

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска предстанет перед судом за смертельную поножовщину в одной из квартир на ЧМЗ – мужчина убил собутыльника, вступившегося за свою сожительницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено еще 7 мая в одной из квартир по улице Пети Калмыкова, где собралась пьяная компания. Вечеринка затянулась на несколько дней. Когда утром участникам потребовалась новая порция спиртного, а один из мужчин уже собрался идти в магазин, он не нашел на тумбочке 500 рублей, оставленных там накануне. Заподозрив, что деньги взяла одна из женщин, челябинец взял на кухне нож и, подбежав к ней и, приставил холодное оружие ей к горлу, надеясь выяснить, где пропажа.

«На шум отреагировал сожитель женщины, который вступился за нее. Словесная перепалка закончилась тем, что дебошир ножом не менее трех раз ударил потерпевшего в область живота, причинив проникающие колото-резаные ранения. Затем злоумышленник бросил нож и ушел, а мужчина скончался от полученных травм», – рассказал следователь СО по Металлургическому району СУ СКР по Челябинской области Ян Тарасевич.

Нападавший был задержан в тот же день недалеко от дома, где все произошло. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование завершено. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ольга Плеханова