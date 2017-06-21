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Агентство новостей Доступ 1 21 июня 2017 года, 09:54

18+ Челябинец, расчленивший мать, считает себя Жанной


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска, оставивший на улице мешок с частями тела убитой матери, пришел в суд в женской одежде и называет себя Жанной – следователи отправили его на психиатрическую экспертизу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Подозреваемый в убийстве пожилой челябинки, голову и конечности которой нашли в мешке напротив школы по улице Куйбышева, был задержан в женской одежде. В суд его также привели на каблуках и в юбке. Общаясь с правоохранителями, расчленитель признался, что несмотря на наличие мужского тела, он чувствует себя Жанной.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 55-летнего подозреваемого. Обвинение ему пока не предъявлено. Следователи направили его на психиатрическую экспертизу, поскольку усомнились в его вменяемости. При этом известно, что челябинец еще до совершения преступления состоял на учете в больнице с психическим расстройством.

Примечательно, что в день, когда злоумышленник нес мешок с расчлененной матерью, он был одет в мужскую одежду – заношенную куртку и трико. В таком виде его заметили очевидцы.

Напомним, в ходе допроса челябинец рассказал следователям об обстоятельствах совершения преступления, которые пока не разглашаются, а также указал на место, где закопал туловище. Его нашли на территории одного из садовых товариществ.

Ольга Плеханова,
фото 31 канала

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