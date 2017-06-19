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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 19 июня 2017 года, 19:40

18+ Задержан челябинец, бросивший на улице мешок с расчлененной пенсионеркой


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении пенсионерки, голову и конечности которой нашли в мешке возле школы в Челябинске, – мужчина оказался ее сыном, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 19 июня, днем в Челябинске задержали 55-летнего горожанина, подозреваемого в убийстве пожилой женщины, расчлененный труп которой был обнаружен в мешке у школы по улице Куйбышева. Мужчина является сыном погибшей. В ходе допроса он рассказал следователям об обстоятельствах произошедшего, но его слова сейчас проверяют.

«Задержанный указал на место сокрытия туловища. Останки откопали на территории одного из садовых товариществ. Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза», – рассказал руководитель СО по Курчатовскому району Челябинска СУ СКР по региону Игорь Митрохин.

Известно, что подозреваемый проживал с покойной матерью неподалеку от места обнаружения мешка с фрагментами ее тела, в районе Комсомольского проспекта. В настоящее время его личность изучается стражами порядка. Внешность челябинца схожа с фотороботом.

Напомним, мешок из-под сахара нашли на обочине дороги на пересечении улиц Куйбышева и 2-я Херсонская, недалеко от школы №89. Внутри оказались отрубленные человеческие руки, ноги, а также пакет с головой. Было возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Проведенные судебные экспертизы показали, что части трупа принадлежали женщине преклонного возраста. Кроме того, следователи установили очевидцев, наблюдавших, как некий мужчина нес данный мешок.

Ольга Плеханова 

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Теги: голова, труп в пакете, новости челябинска, расчленение
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