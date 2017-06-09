18+ В Челябинске ищут мужчину, несшего мешок с головой и конечностями пенсионерки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция и следователи ищут неизвестного, которого видели на северо-западе Челябинска с мешком, внутри которого лежали человеческие голова, руки и ноги, – эксперты установили пол и примерный возраст погибшей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Челябинске продолжается расследование убийства человека, части тела которого нашли в мешке из-под сахара на улице Куйбышева. Проведенные судебные экспертизы показали, что голова, руки и ноги принадлежали женщине преклонного возраста. Погибшей было около 70 лет. Кроме того, следователи установили очевидцев, наблюдавших, как некий мужчина нес жуткий мешок.

«Со слов горожан, составлен фоторобот лица, которое может быть причастно к совершению преступления. Просим всех, кто видел данного мужчину и знает что-либо о его местонахождении, обратиться вв следственный отдел по телефонам: 8(351) 281-45-97, 8(351) 281-45-96, либо в отдел полиции «Курчатовский» по телефонам: 8(351) 742-13-69, 8(351) 749-40-00, 8-951-127-51-79», – рассказал руководитель СО по Курчатовскому району СУ СКР по региону Игорь Митрохин.

Приметы разыскиваемого: на вид 45-50 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения, осанка прямая, славянской внешности, глаза темные, нос прямой, губы средней толщины, был выбрит. Особых примет нет.

Одет: куртка матерчатая, серого цвета, прямого покроя до середины бедра, с капюшоном, который был одет на голову, куртка заношенная, имеются следы потертостей, трико из плотной ткани черного цвета, однотонные, на трико пятна от грязи.

В настоящее время продолжаются поиски туловища погибшей. Устанавливается ее личность. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ольга Плеханова

