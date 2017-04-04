Челябинец предстанет перед судом за нападение с ножом на бригаду врачей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет завершил расследование уголовного дело по факту нападения жителя Челябинска на врача скорой медицинской помощи – инцидент произошел в феврале в Металлургическом районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Алексей Ермаков обвиняется в покушении на убийство и угрозе убийством. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», – сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, 13 февраля 2017 года в одной из квартир в Металлургическом районе мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался ударить ножом в спину врача бригады службы «03», который оказывал медицинскую помощь его бывшей жене. Нож у мужчины забрал фельдшер, занимающийся единоборствами.