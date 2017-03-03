Чехов, Горький и спектакль для Эдит Пиаф: пятый CHELоВЕК ТЕАТРА близится к финалу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Юбилейный V Международный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм CHELоВЕК ТЕАТРА близится к финалу – в афише остались шесть спектаклей, которые горожане смогут посмотреть в ближайшие три дня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу управления культуры города.

В пятницу, 3 марта, вечером свою работу покажет Лицейский театр из Омска, который представит в Челябинске пьесу Жана Кокто «Равнодушный красавец», написанную автором специально для знаменитой Эдит Пиаф. Подхватит эстафетную палочку постоянный участник фестиваля и любимец публики пермский театра «У моста». Челябинцы уже хорошо знакомы с серией работ по пьесам ирландского драматурга МакДонаха. Но в этот раз режиссер Сергей Федотов привезет русскую классику – спектакль «На дне».

Завтра, 4 марта, фестивальные показы продолжит театр пантомимы из Еревана, который впервые приехал в Челябинск. В основе спектакля – христианский сюжет про Ардалиона, пострадавшего за веру и впоследствии причисленного к лику святых.

В этот же день зрители увидят спектакль казахской труппы из Астаны «Шие» – по пьесе Чехова «Вишневый сад». Спектакль был удостоен диплома на XXIV Республиканском фестивале театров Казахстана и Гран-при VI Международного театрального фестиваля стран Центральной Азии. Исполнительница роли Раневской получила золотой диплом международного театрального фестиваля «Золотой Витязь-2015».

В последний день фестиваля, 5 марта, публика познакомится со «Своим театром» из Вологды. Труппа покажет спектакль-шутку по повести Гоголя «Как поссорились Иван Иванович и Иваном Никифоровичем».

Честь закрыть фестиваль досталась москвичам. Школа соверменной пьесы покажет спектакль «Город», созданный по текстам модного писателя Евгения Гришковца в постановке Народного артиста РФ Иосифа Райхельгауза. После окончания состоится обсуждение и подведение итогов.