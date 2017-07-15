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Агентство новостей Доступ 1 15 июля 2017 года, 09:02

ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, если вашему подъезду давно нужен ремонт


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Подъезд – это продолжение квартиры. Хоть это уже не личное пространство, а общественное, все равно хочется, чтобы здесь было чисто, опрятно, уютно и, в конце концов, просто безопасно. Тем не менее, зачастую подъезды многоквартирных домов, особенно, старой постройки, оставляют желать лучшего: облезлая штукатурка, выщербленная плитка, полусорванные почтовые ящики, облупившаяся краска, старые оконные рамы, особый аромат старых мусоропроводов... Исправить положение может своевременный ремонт, которым по правилам должна заниматься управляющая организация. Куда идти активным собственникам и какие документы необходимо собрать – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

В Госжилинспекции Челябинской области напоминают, что ответственность за надлежащее содержание общего имущества несут собственники помещений. А управляющие организации, в свою очередь, отвечают за нарушение своих обязательств перед собственниками и несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и договором.

ШАГ 1. Собираем людей

Решение о проведении текущего ремонта подъездов, равно как и иного общего имущества, должно приниматься общим собранием собственников помещений. На этом собрании жильцы должны утвердить перечень работ и услуг по содержанию общего имущества, условия их оказания и выполнения, а также размер финансирования. Если необходима замена элементов общего имущества, это тоже должно отражаться в решении общего собрания. Кто и в каком порядке будет осуществлять ремонт, зависит от выбранного способа управления многоквартирным домом. Если оно поручено управляющей организации, то ремонт (капитальный или текущий) должен проводиться в соответствии с условиями заключенного с нею договора.

ШАГ 2. Составляем акт

Факт необходимости проведения ремонта должен быть зафиксирован в акте осмотра. Его по заявлению заинтересованного владельца помещения могут составить:

- собственники жилых помещений – на общем собрании;
- управляющая организация – если это предусмотрено в заключенном с ней договоре;
- уполномоченный орган исполнительной власти.

Данный акт следует утвердить на общем собрании собственников помещений, решение которого оформляется протоколом, где также отражаются все вышеперечисленные условия проведения текущего или капитального ремонта, порядок его финансирования, утверждения смет, определения объемов работы и порядок приемки ее результатов. Кроме того, в протоколе должно быть зафиксировано поручение общего собрания собственников в адрес управляющей организации о проведении ею ремонта (самостоятельно или с привлечением сторонних организаций).

ШАГ 3. Заключаем договор

Необходимо заключить от имени общего собрания с УК договор на выполнение ремонтно-строительных работ. В случае нарушения «управляйкой» своих обязательств по договору содержания и ремонта дома, вы вправе потребовать снижения оплаты, принять на общем собрании собственников вашего дома решение о расторжении договора, обратиться за защитой своих прав в судебные органы.

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Теги: управляющая компания, коммуналка, госжилинспекция, новости челябинска, что делать
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