ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, если в семье есть больной туберкулезом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Региональный Роспотребнадзор рапортует: эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Челябинской области остается напряженной – в 2016 году у 41 ребенка в возрасте до 14 лет выявлена активная форма заболевания. Заражение, как известно, происходит воздушно-капельным, пищевым и контактно-бытовым путем. Поэтому сегодня в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ» – рекомендации, как снизить вероятность заражения до минимума, если в семье появился больной.

ШАГ 1. Максимальная изоляция

Больному необходимо выделить отдельную комнату. Если это невозможно, то нужно отгородить ширмой часть комнаты. Желательно рядом с окном – для обеспечения доступа свежего воздуха.

Из комнаты, где находится больной, необходимо убрать все лишние вещи и мебель, ковры, паласы, дорожки, ковровые покрытия. Если нельзя удалить мягкую мебель – покрыть ее чехлами.

ШАГ 2. Вынужденное ограничение

Больному необходимо выделить отдельную посуду. После обеда ее нужно дезинфицировать, залив двухпроцентным раствором соды с последующим кипячением в течение 15 минут.

Посуду нужно мыть и хранить отдельно. Ни в коем случае не давать остатки еды животным.

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ШАГ 3. Ежедневная уборка

Не просто влажная, а с применением дезинфицирующих средств. Уборку следует проводить в специально выделенной одежде и перчатках, в маске (!). Проветривать помещение нужно несколько раз в день, после уборки – в течение 30-40 минут.

ШАГ 4. Аккуратная стирка

Белье постельное, нательное, столовое собирается в отдельный мешок. Перед стиркой его следует кипятить в двухпроцентном растворе соды в течение 15 минут.

Сдавать одежду больного в прачечную строго запрещено.

Основыне симптомы туберкулеза:

- кашель на протяжении 2-3 недель;

- боль в груди;

- потеря веса;

- потливость по ночам;

- периодическое повышение температуры;

- общее недомогание и слабость.