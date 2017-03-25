Сб, 25.03.2017, 08:55 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 25 марта 2017 года, 08:26

ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, если в семье есть больной туберкулезом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Региональный Роспотребнадзор рапортует: эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Челябинской области остается напряженной – в 2016 году у 41 ребенка в возрасте до 14 лет выявлена активная форма заболевания. Заражение, как известно, происходит воздушно-капельным, пищевым и контактно-бытовым путем. Поэтому сегодня в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ» – рекомендации, как снизить вероятность заражения до минимума, если в семье появился больной.

ШАГ 1. Максимальная изоляция

Больному необходимо выделить отдельную комнату. Если это невозможно, то нужно отгородить ширмой часть комнаты. Желательно рядом с окном – для обеспечения доступа свежего воздуха.

Из комнаты, где находится больной, необходимо убрать все лишние вещи и мебель, ковры, паласы, дорожки, ковровые покрытия. Если нельзя удалить мягкую мебель – покрыть ее чехлами.

ШАГ 2. Вынужденное ограничение

Больному необходимо выделить отдельную посуду. После обеда ее нужно дезинфицировать, залив двухпроцентным раствором соды с последующим кипячением в течение 15 минут.

Посуду нужно мыть и хранить отдельно. Ни в коем случае не давать остатки еды животным.

Акция «Просветись!» пройдет 25 марта, с 10.00 до 15.00, на пешеходной Кировке в Челябинске 

ШАГ 3. Ежедневная уборка

Не просто влажная, а с применением дезинфицирующих средств. Уборку следует проводить в специально выделенной одежде и перчатках, в маске (!). Проветривать помещение нужно несколько раз в день, после уборки – в течение 30-40 минут.

ШАГ 4. Аккуратная стирка

Белье постельное, нательное, столовое собирается в отдельный мешок. Перед стиркой его следует кипятить в двухпроцентном растворе соды в течение 15 минут.

Сдавать одежду больного в прачечную строго запрещено.

Основыне симптомы туберкулеза:

- кашель на протяжении 2-3 недель;
- боль в груди;
- потеря веса;
- потливость по ночам;
- периодическое повышение температуры;
- общее недомогание и слабость.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: роспотребнадзор, туберкулез, новости челябинска, что делать
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 591
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 08:50
ВНИМАНИЕ. Челябинск присоединится к «Часу Земли», выключив иллюминацию и подсветку зданий
вчера, 22:50
«Металлург» обыграл «Ак Барс» в первом матче финала Восточной конференции
вчера, 19:26
К ноябрю в Челябинске высадят более 3,5 тыс. деревьев
вчера, 18:09
Повышенное содержание марганца в воде в Троицке носит природный характер
вчера, 17:33
Южноуральские спортсмены стали лидерами Всероссийских зимних сельских игр
вчера, 15:39
Бывшему главе Копейска продлили домашний арест до 25 апреля
вчера, 14:00
Работник КМЭЗа получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
вчера, 13:08
Прокуратура добилась компенсации 400 тыс. для парня, ставшего инвалидом после избиения
вчера, 12:53
Врачи отказались госпитализировать покусанную собакой беременную в Верхнем Уфалее
вчера, 12:28
Дорожные бандиты из Калининграда, собравшие с челябинцев 3 млн, обжаловали приговор
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

  • Да, полностью (включая переписку)
    25%
  • Слежу, с кем общается
    45%
  • Нет, но напоминаю о правилах безопасности
    11%
  • Запрещаю соцсети
    9%
  • Доверяю своему ребенку
    7%
  • Надеюсь на Роскомнадзор и спецслужбы
    3%

Всего проголосовало: 1050

Подписка на новости
Прислать новость